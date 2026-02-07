Έλλη Τρίγγου: «Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ένα όνειρο, φανταστικός, πολύ καλός παρτενέρ, πολύ βοηθητικός»

Για τον ρόλο της Λόλας που ερμηνεύει στο θέατρο Παλλάς αλλα και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Στάνκογλου αναφέρθηκε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου.

«Τρούµπα, νύχτα, εγκληµατίες, έρωτες, πάθη, θάνατος και ανάγκη για ζωή! Χάρηκα όταν μου πρότειναν το ρόλο, ενθουσιάστηκα. Είπα “αξίζει τον κόπο”», είπε αρχικά η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου για τον ρόλο της σε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Όσον αφορά το αν τη δυσκόλεψε κάτι στον ρόλο, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Κοιτάξτε, το να προσπαθείς να συναντήσεις ένα πλάσµα το οποίο στ’ αλήθεια ανήκει στο συλλογικό ασυνείδητο της γυναικείας φύσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσικά και προκλήσεις. Είναι πολύ όµορφο ταξίδι. Πολύ όµορφο, το έχω απολαύσει πολύ µε όλους τους συνεργάτες της παράστασης».

Για τον Γιάννη Στάνκογλου και τις ερωτικές τους σκηνές, η Έλλη Τρίγγου είπε: «Είναι ένα όνειρο το παιδί. Ενα όνειρο. Είναι φανταστικός. Είναι πολύ καλός παρτενέρ, πολύ βοηθητικός. Εχει µεγάλη εµπειρία, οπότε µπορεί να διευκολύνει πολύ τις καταστάσεις. Εχει εµπειρία από το θέατρο αυτό. Ξέρει πότε µπαίνουµε, πότε βγαίνουµε, που εγώ συνήθως είµαι κάπου στα χαµένα. Είναι υπέροχος».

Ο ρόλος της Λόλας, που υποδύεται η Έλλη Τρίγγου, είναι ένας εµβληµατικός ρόλος, καθώς τον είχε παίξει η Τζένη Καρέζη. Την άγχωσε αυτό;

«∆εν ασχολήθηκα πολύ µε αυτό και η γραµµή του σκηνοθέτη ήταν “πάµε να φτιάξουµε µια δική µας ιστορία, προσωπικά, και µε βάση τα υλικά που έχουµε, και όχι να µιµηθούµε την ταινία ή κάποιον ηθοποιό”», είπε η Έλλη Τρίγγου.