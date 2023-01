Ένα χρόνο τώρα ο Κύπριος TikToker, Φειδίας Παναγιώτου, προσπαθεί κάθε μέρα, από λίγο, για ένα πράγμα, να συναντήσει και να αγκαλιάσει τον Έλον Μασκ. Τελικά, τα κατάφερε και η φωτογραφία του αγκαλιά με τον ιδιοκτήτη του Twitter στα social, είναι ξεκαρδιστική.

Ο Κύπριος, Φειδίας, καθημερινά αναρτούσε στον προσωπικό του λογαριασμό βίντεο από τις περιπέτειές του, ψάχνοντας την… αγκαλιά του Έλον Μασκ.

Με hashtag #HugMeElon και #HugFidias, στα βιντεάκια του από το ταξίδι του στην Αμερική, ο νεαρός παρουσίαζε μέρα – μέρα την εξέλιξη της επιχείρησης… «αγκάλιασε τον Έλον Μασκ».

Τελικά, η επιμονή του είχε αποτέλεσμα, αφού όπως φαίνεται από φωτογραφία που ανέβασε κατάφερε να εντοπίσει τον Έλον Μασκ. Μάλιστα, τον συνάντησε σε μια σημαδιακή ημέρα, αυτή της Παγκόσμιας Ημέρας Αγκαλιάς.

We are definitely living in a simulation @elonmusk ! Happy National Hugging Day everyone pic.twitter.com/uVzxTwHrDJ