Συγκινεί η Marseux για τον θάνατο της μητέρας της: Νιώθω ότι δεν έχω πολλές αναμνήσεις

«Ο εγκέφαλός μου έχει θολώσει για να μην πονάω», εξομολογείται η Marseaux μιλώντας την Τετάρτη (13.05.2026) στη διαδικτυακή εκπομπή που παρουσιάζει ο Παντελής Τουτουντζής.

Στην αποκαλυπτική της συνέντευξη στον Παντελή Τουτουντζή, η Marseaux μίλησε για τη σχέση που είχε με τη μητέρα της και την ασθένειά της, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά της χρόνια.

«Γενικότερα, ενώ ήμουν μια καλή μαθήτρια, ήμουν καλή και στα αγγλικά, πήγαινα χορό και έκανα θέατρο πάντα έλεγα ότι δεν είμαι αρκετά καλή. Στη μαμά μου έλεγα ότι δεν είμαι καλή, ότι δε θα γράψω καλά στο τεστ. Νιώθω ότι έχω έναν εσωτερικό σαμποτέρ, που ενώ πάντα λέω ότι έχω αυτοπεποίθηση, είμαι ικανή και μπορώ να τα καταφέρω, πάντα νιώθω ότι μιλά μέσα μου μια μικρή φωνούλα και μου λέει ότι δε θα τα καταφέρω», είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

Και συμπλήρωσε: «Θυμάμαι ότι σαν παιδάκι, τα μόνα μου προβλήματα ήταν αυτή η δικιά μου εσωτερική φωνή ότι δεν είμαι αρκετή, δεν είμαι καλή. Και οι δύο γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί, πάντα έλεγαν ότι ”Το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο”. Ήταν όλο δικό μου. Από τους κύριους καβγάδες με τη μαμά μου ήταν το ”Γιατί νιώθεις έτσι; Από που προκύπτει αυτό το πράγμα. Δεν έχεις κανένα δείγμα ότι δεν τα έχεις καταφέρει κάπου”. Ήταν εμφανές στην οικογένειά μου. Στη μαμά μου φαινόταν πολύ κουλό γιατί συμβαίνει αυτό στην κόρη της. Επειδή τα πήγαινα όντως πολύ καλά παντού, δεν μπορούσε πολύ καλά να το επικοινωνήσει. Μπορεί να μου φώναζε: ”Μη λες ότι δεν είσαι όμορφη, μη λες ότι δεν είσαι καλή!”. Δεν το δεχόταν».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην ασθένεια της μητέρας της, η Marseaux εξομολογήθηκε: «Στα 14 μου μάθαμε ότι η μαμά μου αρρώσταινε. Οπότε αυτό της κράτησε κάποια χρόνια, γιατί 3-4 ήταν ήδη άρρωστη και εκεί ξεκίνησε και η δικιά μου εφηβεία.

Μας το είχε επικοινωνήσει ότι έχει κάτι αλλά πως θα το ξεπεράσει. Ότι δεν είναι κάτι τελεσίγραφο, κάτι επίφοβο αλλά κάτι που θα περάσει…Υπήρχε μια ανησυχία μέσα στο σπίτι αλλά μας είχε καθησυχάσει ότι δεν έχει κάτι και είναι εύκολο».

«Μετά, όσο περνούσαν τα χρόνια και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα δε σταματάει αλλά αρχίζει και την επηρεάζει περισσότερο, καταλάβαινα ότι δεν πάει πολύ καλά η κατάσταση. Ήταν μία περίοδος της ζωής μου πολύ βαριά και επίπονη. Νιώθω ότι δεν έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Νιώθω σαν το κεφάλι μου να έχει κάνει delete. Θυμάμαι κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουμε συζητήσει αυτό ή λέγαμε αυτά τα πράγματα. Ο εγκέφαλός μου τα έχει θολώσει, τα έχει μπλοκάρει. ίσως ήταν κάποια άμυνα για να μην τα σκέφτομαι, να μην πονάω», κατέληξε η Marseaux.