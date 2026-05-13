Πένθος για τη Σάρον Στόουν: Πέθανε ο μεγάλος της αδελφός – Η συγκινητική ανάρτηση της σταρ

Δύσκολες ώρες για τη Σάρον Στόουν! Η σταρ του Χόλιγουντ έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό της, επίσης ηθοποιό, Μάικλ «Mike» Στόουν.

Η διάσημη ηθοποιός με ανάρτηση στη σελίδα της στο Instagram την Τετάρτη (13.05.2026) κοινοποίησε τα δυσάρεστα νέα, γράφοντας: «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, απεβίωσε μετά από παρατεταμένη ασθένεια».

«Του ευχόμαστε ειρήνη. Σάρον, Ρόαν, Λερντ και Κουίν», κατέληξε στην ανάρτησή της, αναφέροντας τα ονόματα των τριών γιων της.

Ο Μάικλ «Mike» Στόουν έκανε το ντεμπούτο του στην «End of the Night» (1990) και συμπρωταγωνίστησε με την αδερφή του στην ταινία «The Quick and the Dead» το 1995.

Αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ, ήταν αρραβωνιασμένος με την κοσμική Ταμάρα Μπέκγουιθ μεταξύ 1994 και 1995.

Ο μικρότερος αδελφός του και της Σάρον, Πάτρικ Στόουν, πέθανε το 2023 σε ηλικία 57 ετών.

«Χάσαμε τον αδερφό μου Πάτρικ Τζόζεφ Στόουν χθες από καρδιακή προσβολή», ανακοίνωσε η Σάρον σε ένα βίντεο στο Instagram εκείνη την εποχή. «Όπως κάθε οικογένεια, σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την υποστήριξή σας σε αυτή τη στιγμή ανυπολόγιστης θλίψης και εκτιμούμε όλα τα συλλυπητήριά σας».

Η πρωταγωνίστρια του «Basic Insinct» (1992) έχει επίσης, μία αδερφή, την Κέλι, η οποία είναι η μικρότερη.

Τα τέσσερα αδέλφια μεγάλωσαν στην Πενσυλβάνια και είχαν έναν στενό δεσμό για τον οποίο η Σάρον Στόουν έγραψε στα απομνημονεύματά της του 2021, με τίτλο «Η ομορφιά του να ζεις δύο φορές».