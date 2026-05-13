Κόνι Μεταξά: Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Άλλες ψάχνουν χρόνια

«Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά από το άγχος και το στρες», εξομολογήθηκε η νεαρή καλλιτέχνης
Για τα προσωπικά της μετά το διαζύγιο από τον Μάνο Καπότση ρωτήθηκε η Κόνι Μεταξά. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Τετάρτη (13.05.2026).

Με αφορμή κάποιες αποκαλύψεις που έκανε πριν λίγο καιρό για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση, η Κόνι Μεταξά ρωτήθηκε αν είναι ακόμη ελεύθερη.

«Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Ποια νομίζεις ότι είμαι; Άλλες ψάχνουν χρόνια», αντέδρασε η ηθοποιός – τραγουδίστρια, ξεσπώντας σε γέλια.

Η πρόσφατη εξομολόγηση της Κόνι Μεταξά:

«Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου… Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις…».

 

…«Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος (για να το διαφυλάξω). Σίγουρα ένα glow up βοηθάει (να ξεπεράσεις μια σχέση). Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις τον άλλον. Δεν είναι στο χέρι σου να κάνεις glow up, έρχεται από μέσα σου και ξεκινάει από τα συναισθήματα», αποκάλυψε η Κόνι Μεταξά πρόσφατα.

