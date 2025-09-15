Emmy 2025: O 15χρονος πρωταγωνιστής του Adolescence Όουεν Κούπερ, έγραψε ιστορία κατακτώντας το βραβείο για το Β’ ανδρικό ρόλο

Το βραβείο του Β’ ανδρικού ρόλου, κατέκτησε ο 15χρονος Όουεν Κούπερ, ο πρωταγωνιστής της σειράς Adolescence, γράφοντας ιστορία στα Emmy: καθώς έγινε ένας από τους νεότερους ηθοποιούς που κατακτούν ποτέ βραβείο στην πασίγνωστη διοργάνωση.

Το Adolescence σάρωσε κερδίζοντας συνολικά 6 βραβεία Emmy, όπως τον τίτλο Καλύτερης Σειράς Ανθολογίας, αλλά και τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Σεναρίου. Στο άκουσμα ωστόσο πως το βραβείο του β’ ανδρικού ρόλου πήρε ο Όουεν Κούπερ, το κοινό σηκώθηκε από την θέση του και ξεκίνησε να χειροκροτά για την επιτυχία του.

Ο 15χρονος κατέκτησε το συγκεκριμένο βραβείο για τον ρόλο του ως μαθητή που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του.

«Το να στέκομαι εδώ πάνω είναι τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα θεάτρου πριν από δύο χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις ΗΠΑ, πόσο μάλλον εδώ», είπε στην ομιλία του.

«Αλλά νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει ότι αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή. Δεν ήμουν τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είμαι εδώ τώρα. Ποιος νοιάζεται αν ντραπείς λίγο;», συνέχισε.

Ο Κούπερ ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές του και την εταιρεία παραγωγής.

«Μπορεί το όνομά μου να είναι πάνω σε αυτό το βραβείο, αλλά ανήκει πραγματικά στους ανθρώπους πίσω από την κάμερα».

Το προηγούμενο ρεκόρ με τον νεότερο νικητή των Emmy κατείχε ο 16χρονος Σκοτ Τζάκομπι για το «That Certain Summer».

Η 14χρονη Ροξάνα Ζαλ παραμένει η νεότερη νικήτρια των βραβείων αφού σε ηλικία 14 χρόνων, το 1984, απέσπασε το βραβείο για το «Something About Amelia».

Αναλυτικά τα βραβεία Emmy ανά κατηγορία

Δράμα

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Noah Wyle (The Pitt)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Britt Lower (Severance)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Tramell Tillman (Severance)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Katherine LaNasa (The Pitt)

Σκηνοθεσία: Adam Randall (Slow Horses)

Σενάριο: Dan Gilroy (Andor)

Κωμωδία

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Seth Rogen (The Studio)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Jean Smart (Hacks)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Hannah Einbinder (Hacks)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Σκηνοθεσία: Seth Rogen & Evan Goldberg (The Studio)

Σενάριο: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory & Frida Perez (The Studio)

Μίνι / Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία

Καλύτερη Σειρά: Adolescence

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Stephen Graham (Adolescence)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Cristin Milioti (The Penguin)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Owen Cooper (Adolescence)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Erin Doherty (Adolescence)

Σκηνοθεσία: Philip Barantini (Adolescence)

Σενάριο: Jack Thorne & Stephen Graham (Adolescence)

Variety / Reality

Καλύτερο Variety Special: SNL 50: The Anniversary Special

Scripted Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερη Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

Reality Competition Program: The Traitors

Ειδική Διάκριση