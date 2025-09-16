Emmy 2025: Σφοδρή κριτική στην Χάνα Αϊνμπίντερ του «Hacks» για το «Free Palestine» – Παλαιστινιακό δίκτυο θόλωσε τους γυμνούς ώμους της

Η ηθοποιός Χάνα Αϊνμπάιντερ πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του HBO «Hacks», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την ομιλία της κατά την απονομή των βραβείων Emmy.

Η βετεράνος σταρ του «Hacks», Χάνα Αϊνμπάιντερ, που κέρδισε Emmy Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, ολοκλήρωσε την ομιλία της δηλώνοντας «Eλευθερία στην Παλαιστίνη» (Free Palestine).

«Go Birds, f–k ICE και free Palestine», δήλωσε η 30χρονη ηθοποιός αποσπώντας χειροκροτήματα στο κλείσιμο της ομιλίας της. Η φράση αυτή, που περιλάμβανε κριτική στην αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ICE και αναφορά στο παλαιστινιακό ζήτημα, προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις της, η Αϊνμπάιντερ εξήγησε ότι αισθάνθηκε «υποχρεωμένη ως Εβραία να διαχωρίσει την εβραϊκή θρησκεία και κουλτούρα από το κράτος του Ισραήλ» και πρόσθεσε πως «το ζήτημα της Παλαιστίνης είναι πολύ κοντά στην καρδιά της».

Ορισμένοι σχολιαστές την επέκριναν έντονα.

Ο Joel Petlin έγραψε: «Κάθε Εβραία ηθοποιός που χρησιμοποιεί τα 15 λεπτά δημοσιότητας για να υποστηρίξει τους τρομοκράτες που κρατούν 48 ομήρους στη Γάζα δεν έχει ηθικό προσανατολισμό. Και το αφελές κοινό του Χόλιγουντ που χειροκρότησε τη δήλωσή της είναι εξίσου κατακριτέο. Η Χάνα Αϊνμπίντερ ήταν πραγματικά χαμένη στα Emmy».

Άλλοι ήταν εξοργισμένοι που ακόμη ένας ηθοποιός μετέτρεψε μια τελετή απονομής βραβείων ψυχαγωγίας σε ευκαιρία για να δείξει την πολιτική του ευαισθησία.

Η συνάδελφός της στη σειρά, Μέγκαν Στάλτερ, εξέφρασε παρόμοια υποστήριξη στο κόκκινο χαλί των Emmys κρατώντας μια τσάντα με τη φράση «CEASE FIRE» (Σταματήστε τα πυρά), ενώ η πρωταγωνίστρια του «Hacks», Τζιν Σμαρτ, κέρδισε το βραβείο Emmy Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά και στη συνέχεια είπε απλά: «Να είστε καλοί ο ένας στον άλλο».

Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά θόλωσε τους γυμνούς ώμους

Με… κάποιες προσαρμογές επέλεξε να παρουσιάσει το παλαιστινιακό Quds News Network το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης από την ηθοποιό Χάνα Αϊνμπίντερ από τα βραβεία Emmy καθώς στην ανάρτησή του στο Χ θόλωσε τους γυμνούς ώμους της.

«Η Χάνα Αϊνμπίντερ εξηγεί ότι η απόφασή της να πει “Ελευθερώστε την Παλαιστίνη” κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην απονομή των Emmy προήλθε από την πεποίθησή της ότι, ως Εβραία, έχει την ευθύνη να διακρίνει τον ιουδαϊσμό και την εβραϊκή κουλτούρα από το εθνικιστικό σχέδιο του ισραηλινού κράτους», έγραψε το Quds News στο X πριν η ανάρτηση διαγραφεί το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025).

To βίντεο όπως μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης:

To βίντεο όπως μεταδόθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης:

Hannah Einbinder on saying “Free Palestine” in her Emmys acceptance speech.



“It is my obligation as a Jewish person to distinguish Jews from the state of Israel. Our religion and our culture is such an important and long-standing institution that is really separate to this sort… pic.twitter.com/FNVTji7VC3 — Variety (@Variety) September 15, 2025



Αν και το Quds News ισχυρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί στην παλαιστινιακή διασπορά, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έχει στενούς δεσμούς με τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.