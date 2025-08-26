Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για κακοποιήσεις ζώων: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ξέσπασε μετά από μηνύματα που έλαβε στα social media για κακοποιήσεις ζώων. Η ευαισθησία της πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι γνωστή, καθώς μεταξύ άλλων έχει ιδρύσει τον οργανισμό «Save a Greek Stray», μέσα από τον οποίο αγωνίζεται καθημερινά για τα δικαιώματα των ζώων στην Ελλάδα.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αναρωτήθηκε πόσο άρρωστοι είναι ορισμένοι άνθρωποι, με αφορμή τα δύο μηνύματα που έλαβε και την εξόργισαν. Τα περιστατικά αφορούσαν τη Λέσβο και, όπως τόνισε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το 2025 συμβαίνουν ακόμα τέτοιες πρακτικές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για κακοποιήσεις αλόγων, αλλά και για πώληση και περιφορά κεφαλιού ταύρου στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο μήνυμα που έλαβε, έγραφε: «Καλησπέρα σας, πρόκειται για μια καταγγελία. Βρίσκομαι στο νησί της Λέσβου. Εδώ γίνονται ακραία πράγματα. Βασανίζουν τα άλογα και τα αφήνουν κλεισμένα μέρες στο σκοτάδι, μετά τα αφήνουν και όποιο είναι πιο άγριο νικάει, μετά το πανηγύρι τα πάνε στο βουνό και τα μεθάνε με μπύρες. Ακόμα τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα από τα αυτιά (στα άλογα) για να υποφέρουν.

Επίσης πουλούν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα σφαγμένου ταύρου τον οποίο τον αφήνουν στολισμένο να τον περιφέρουν μέσα στο χωριό καμιά μέρα. Θα ήθελα παρακαλώ μέσα από τη δύναμη που διαθέτετε και την επιρροή να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Η οποία κίνηση είναι σημαντική», με την ίδια να σημειώνει: «2025 – Ντροπή απλά».

Το δεύτερο μήνυμα που έλαβε, ανέφερε: «Καλημέρα, σας στέλνω αυτό το μήνυμα καθώς γνωρίζω την ευαισθησία σας σχετικά με θέματα φιλοζωίας. Το φετινό καλοκαίρι έχω βρεθεί για διακοπές στη Λέσβο. Οι ντόπιοι με προσκάλεσαν να πάω στο πανηγύρι του ταύρου που γίνεται στο χωριό Αγία Παρασκευή κάθε χρόνο. Ακούγοντας την ονομασία και για καλή μου τύχη δεν πήγα.

Σε αυτή τη “γιορτή” το πρωί περιφέρουν τον ταύρο στολισμένο με στεφάνια στο χωριό και το απόγευμα τον σφάζουν και μοιράζουν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα. Επίσης τρεις μέρες πριν τη γιορτή κλείνουν στο σκοτάδι τα άλογα, τα οποία στο βρωμοπανηγύρι τους τα καβαλάνε, τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα στα αυτιά για να τρομάξουν και τα χτυπάνε καθώς ο νικητής είναι αυτός που θα έχει το πιο νευριασμένο. Το πρωί πηγαίνουν μαζί με τα άλογα μεθυσμένοι στο βουνό και τα ποτίζουν μπύρες. Από όσο έμαθα έχουν γίνει μηνύσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ξέρω ότι έχετε μια φωνή παραπάνω λόγω ακολούθων. Θα ήταν σημαντικό εάν μπορούσατε να παρουσιάσετε κάπως το θέμα μπας και γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ».

«Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;» έγραψε αηδιασμένη η γνωστή ακτιβίστρια με αφορμή τα μηνύματα που διάβασε.