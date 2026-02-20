Έρικ Ντέιν: «Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες» – Ραγίζει καρδιές μήνυμα μετά τον θάνατό του, στις κόρες του

Μία βαθιά συγκινητική συνέντευξη είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν λίγο πριν από τον θάνατό του. Ο ηθοποιός έδινε γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) τους τελευταίους δέκα μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Η τελευταία αυτή τηλεοπτική εμφάνιση του ηθοποιού Έρικ Ντέιν προβάλλεται πλέον μετά θάνατον στο Netflix, στο πλαίσιο της σειράς συνεντεύξεων «Famous Last Words», η οποία «δίνει στο κοινό σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ακούσει έναν εμβληματικό άνθρωπο του πολιτισμού μετά τον θάνατό του». Όπως επισημαίνει η πλατφόρμα, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με τη ρητή συμφωνία ότι το επεισόδιο θα μεταδοθεί μόνο μετά τον θάνατό του.

Μέσα από την κάμερα της εκπομπής αυτής, ο Σλόαν του «Grey’s Anatomy», είχε την ευκαιρία, να στείλει ένα τελευταίο συγκινητικό μήνυμα στις κορούλες του, τις οποίες είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Περιγράφοντας ως «παράδεισο» τις στιγμές που έζησε μαζί με τα παιδιά του, μοιράστηκε μαζί τους τα σημαντικά μαθήματα που πήρε από τη μάχη του με τη νόσο. Αυτό που έχει πραγματική αξία, συμβούλευσε τις κόρες του ο Ντέιν, είναι να ζουν το «τώρα», να ερωτεύονται, να προχωρούν στη ζωή τους και να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια.

Ο Έρικ Ντέιν λέει στα παιδιά του κοιτάζοντας στην κάμερα: «Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Μερικές φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περνούσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά -στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πρώτον, να ζείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν διανοητικά και χανόμουν στο μυαλό μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βυθισμένος στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Ξαναέπαιζα αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να κάνω εκείνο.” Τέλος. Από καθαρή ανάγκη επιβίωσης, αναγκάζομαι να μένω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα, πρέπει να ζεις τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το εκτιμάς. Να τιμάς κάθε στιγμή».

«Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα με έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, την πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ακόμα την προσδοκώ, ακόμα θέλω να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και να παίξω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και κυνηγήστε το. Πραγματικά κυνηγήστε το» είπε ακόμη.

Ως τρίτη συμβουλή έδωσε το να είναι προσεκτικές με τους φίλους τους. «Επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας» είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει πως η τέταρτη είναι να «παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ να μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

Μεταφέροντας τις τελευταίες του λέξεις προς τις κόρες του, ο Έρικ Ντέιν λέει: «Μπίλι και Τζόρτζια, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις».