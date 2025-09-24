Ετεοκλής Παύλου: «Κοιμάμαι στον καναπέ χωρίς την Ελένη Χατζίδου, πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι»

Ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μία αποκάλυψη για τον γάμο του με την Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.

Το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Breakfast@Star» εξομολογήθηκε δημοσίως ότι τις νύχτες δεν κοιμάμαι μαζί με τη σύζυγό του. Μάλιστα, ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε ότι πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι τους για να να τον βλέπει περιποιημένο πάντα η Ελένη Χατζίδου.

«Εγώ έχω βρει τη λύση πολύ καιρό πριν, κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, καμία Παρασκευή ή Σάββατο, πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό», δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει την και σημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ. Το πολύ το “Κυρ ελέησον” το βαριέται και ο παππάς. Ο Ετεοκλής όμως, το παράκανε», είπε από πλευράς της η σύζυγός του.

«Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που θα είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κοιμηθώ, αν ξυπνήσει να με δει ωραίο», δήλωσε ακόμα ο παρουσιαστής.