Με την φράση «Βυθιστείτε στην μεγαλοπρέπεια της Ακρόπολης στην Αθήνα και την μαγεία της συλλογής DiorCruise 2022», ο εμβληματικός οίκος μόδας Dior, αποθεώνει την χώρα μας επιλέγοντας το ελληνικό τοπίο και το ελληνικό φως για να παρουσιάσει την συλλογή του.

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και είναι η καλύτερη διαφήμιση για την χώρα μας από τον Dior.

Η εντυπωσιακή συλλογή Cruise 2022 του Dior παρουσιάστηκε στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, έχουμε την ευκαιρία να δούμε την καμπάνια της κολεξιόν την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο γαλλικός οίκος.

Immerse yourself in the magnificence of the Acropolis in Athens and the magic of the #DiorCruise 2022 collection https://t.co/QpB6bnr0CF by Maria Grazia Chiuri it inspired.

© Photo: Mort Ria

Hellenic Ministry of Culture and Sports

Ephorate of Antiquities of the City of Athens pic.twitter.com/C1oLn4KxVG