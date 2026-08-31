Ευγενία Σαμαρά: Γενέθλια στα 4.000 μέτρα με φόντο ενεργό ηφαίστειο στη Γουατεμάλα – «Ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει»

Η Ευγενία Σαμαρά έζησε στα φετινά της γενέθλια μια εμπειρία ζωής που θα θυμάται για πάντα. Η ηθοποιός ανέβηκε σε ύψος 4.000 μέτρων και έφτασε κοντά στο ηφαίστειο Fuego στην Γουατεμάλα. Ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram, πως επρόκειτο για ό,τι πιο δύσκολο έχει αποφασίσει να κάνει.

Το ηφαίστειο Fuego που σημαίνει «Ηφαίστειο της Φωτιάς» στη Γουατεμάλα, είναι ένα από τα πιο ενεργά και επικίνδυνα στον κόσμο, γνωστό για τις συχνές, θεαματικές αλλά και καταστροφικές εκρήξεις του. Η Ευγενία Σαμαρά πραγματοποίησε στα φετινά της γενέθλια, ανάβαση 12 ωρών σε υψόμετρο 4.000 μέτρων και δεν το μετάνιωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανηφόρα του ελέους, έλλειψη οξυγόνου και βασικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα, τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη!» έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στην ανάρτησή της.

«Ό,τι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της» έγραψε σε άλλο σημείο της ανάρτησής της. Το Fuego παραμένει σε συνεχή κατάσταση δραστηριότητας, παρουσιάζοντας μικρές εκρήξεις σχεδόν καθημερινά, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα σημειώνονται μεγάλες εξάρσεις.

«Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια» έγραψε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή – που πάει σε ότι δεν μας αρέσει.

ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ» έγραψε καταληκτικά η Ευγενία Σαμαρά.

Σημειώνεται πως τον φετινό Αύγουστο, το ηφαίστειο παρουσίασε νέα έντονη έκρηξη. Οι αρχές της Γουατεμάλας κήρυξαν κατάσταση συναγερμού και προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων από γειτονικά χωριά που βρίσκονται στους πρόποδές του.