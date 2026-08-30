Νάντια Μπουλέ: Στο Μπιλμπάο της Ισπανίας με την κόρη της Σεμέλη στην πλάτη, μέσα σε καταπράσινο πάρκο

Η Νάντια Μπουλέ ταξίδεψε στο Μπιλμπάο με την κόρη της, Σεμέλη, και δημοσιοποίησε στο Instagram μια εικόνα από βόλτα που έκαναν σε καταπράσινο πάρκο της πόλης. Μαμά και κόρη πέρασαν ένα καλοκαίρι γεμάτο θαλασσινές αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Η Σεμέλη που γεννήθηκε το 2021 αποτελεί προτεραιότητα για τη Νάντια Μπουλέ, με την παρουσιάστρια να προστατεύει ιδιαίτερα την ιδιωτικότητά της. Για τον λόγο αυτό, όταν δημοσιεύει οικογενειακές στιγμές, αποφεύγει να δείχνει καθαρά το πρόσωπο της μικρής.

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Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την τετράχρονη κόρη της, από την επίσκεψή τους στο πάρκο «Dona Casilda Iturrizar». Βρίσκεται στην κεντρική συνοικία της πόλης και αποτελεί ένα πανέμορφο δείγμα αστικού κήπου ρομαντικού και αγγλικού στυλ που κατασκευάστηκε το 1907.

Στη φωτογραφία, η Νάντια Μπουλέ ποζάρει χαμογελαστή έχοντας τη μικρή Σεμέλη στην πλάτη της, ενώ στο φόντο κυριαρχεί το καταπράσινο τοπίο του πάρκου. «Πάρκα γεμάτα παιδιά και οικογένειες, με άπειρες δραστηριότητες μέσα στο πράσινο», έγραψε η Νάντια Μπουλέ στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ με την κόρη της

Πατέρας της μικρής, είναι ο επιχειρηματίας και θεατρικός παραγωγός Γιώργος Ισαάκ, σύντροφος της Νάντιας Μπουλέ.