Lifestyle

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής βάφτισαν τον ενός έτους γιο τους: Οι αναρτήσεις

Oι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να δημοσιεύσουν μερικά στιγμιότυπα από τη βάφτιση στα social media, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από τη γιορτή
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου-Κίμων Κουρής
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου-Κίμων Κουρής / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον μόλις ενός έτους γιο τους βάφτισαν χθες, Σάββατο (29.08.2026), η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, παρουσία στενών φίλων και συγγενών, με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή να μοιράζονται από κοινού τη χαρά τους στα social media.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετοί φίλοι τους από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου και η Melia Kreiling.

Oι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν και αυτοί να δημοσιεύσουν μερικά στιγμιότυπα από τη βάφτιση στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή «γεύση» από τη γιορτή.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε καλοκαιρινό σκηνικό, με τη διακόσμηση να κινείται σε boho αισθητική και γήινες αποχρώσεις.

ioannatri
ioannatri
ioannatri
ioannatri
ioannatri
ioannatri
ioannatri

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου γέννησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 τον γιο της, Ορφέα, καρπό του έρωτά της με τον επίσης ηθοποιό και σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
155
90
80
80
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo