Ιουλία Καλλιμάνη: Μικρό κορίτσι τραγούδησε μαζί της «Στα καλύτερα που έρχονται» χωρίς να ξεχάσει ούτε μια λέξη

Η Ιουλία Καλλιμάνη πραγματοποίησε διπλή συναυλία στη Λεμεσό της Κύπρου και ένα μικρό κορίτσι απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα. Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία «Στα καλύτερα που έρχονται» χωρίς να ξεχάσει ούτε μια λέξη. Η τραγουδίστρια έδειχνε να το απολαμβάνει. Όπως και ο κόσμος, με ορισμένους να καταγράφουν τις εικόνες από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η επιτυχημένη ερμηνεία της μικρής έκανε τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες των social media να απολαμβάνουν το κοριτσάκι που με μεγάλο θάρρος κατάφερε να εκτελέσει τόσο σωστά το συγκεκριμένο τραγούδι που έκανε επιτυχία η Ιουλία Καλλιμάνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Λεμεσό σημειώθηκε διπλό sold out, με αποτέλεσμα η Ιουλία Καλλιμάνη να πραγματοποιήσει δύο συνεχόμενες μεγάλες εμφανίσεις αντί για μία. Αρχικά είχε προγραμματιστεί live εμφάνιση για το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στο γνωστό νυχτερινό κέντρο «Theama Venue».

Λόγω της τεράστιας ζήτησης και της άμεσης εξάντλησης των εισιτηρίων, προστέθηκε εμβόλιμα και δεύτερη συνεχόμενη βραδιά την αμέσως προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στον ίδιο χώρο. Η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο, είχε πρωταγωνίστρια τη μικρή που πήρε θέση δίπλα στην Ιουλία Καλλιμάνη.

Οι δύο αυτές εκρηκτικές βραδιές αποτέλεσαν και τον μεγάλο επίλογο των καλοκαιρινών εμφανίσεων της Ιουλίας Καλλιμάνη στην Κύπρο για τη φετινή σεζόν.