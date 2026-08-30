Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της Ολίβια και το «αντίο» στο καλοκαίρι

Το καλοκαίρι σχεδόν τελείωσε και όπως όλοι, έτσι και η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή, επιστρέφουν σιγά-σιγά στην καθημερινότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Για τον λόγο αυτό, η Μαίρη Συνατσάκη αποφάσισε να κάνει μια καλοκαιρινή αναδρομή μέσα από τα social media την Κυριακή (30.08.2026), δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες με αγαπημένα της πρόσωπα, μεταξύ τωμ οποίων και η κορούλα της Ολίβια, καρπός του έρωτά της με τον Ίαν Στρατή.

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Σύμφωνα με την ίδια, που ανέβασε 20 φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάθε φωτογραφία αντιπροσωπεύει σχεδόν κάθε μέρα του Αυγούστου.

Παραλίες, βουτιές στη θάλασσα, καλοκαιρινές βόλτες, παιχνίδια και στιγμές χαλάρωσης συνθέτουν το άλμπουμ της. Η Μαίρη Συνατσάκη φαίνεται πως απόλαυσε στο έπακρο τον Αύγουστο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπά.

«20 φωτογραφίες για 30 αυγουστιάτικες ημέρες», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαίρη Συνατσάκη έγινε για πρώτη φορά μαμά όταν απέκτησε με τον σύντροφό της Ίαν Στρατή την κόρη τους, την μικρή Ολίβια, η οποία γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.