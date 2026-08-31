Μαρία Σολωμού και Αλέξης Γεωργούλης χόρεψαν αγκαλιά σε νυχτερινή έξοδο για την γιορτή του ηθοποιού

Ο Αλέξης Γεωργούλης είχε τη γιορτή του, την Κυριακή 30 Αυγούστου και η Μαρία Σολωμού, βρέθηκε μαζί του σε βραδινή έξοδο. Οι δυο τους συνδέονται με μια βαθιά φιλία, που μετράει πάνω από 25 χρόνια. Διατηρούν εξαιρετική σχέση, με τα πλάνα που δημοσιοποίησαν στα social media, να το επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο.

Αλέξης Γεωργούλης και Μαρία Σολωμού χόρεψαν ανάμεσα στο πλήθος και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Πριν από την έξοδο, η ηθοποιός ανέβασε χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο Instagram, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στη μηχανή του φίλου και συναδέλφου της.

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Αρχικά, η Μαρία Σολωμού έκανε χιούμορ για το κράνος, ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε δημόσια στον Αλέξη Γεωργούλη, λέγοντας: «Χρόνια πολλά».

Αν και για χρόνια παρέμεναν απλώς στενοί φίλοι, οι ίδιοι αποκάλυψαν δημόσια σε τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις ότι στο παρελθόν υπήρξαν για ένα διάστημα και ζευγάρι.

Η Μαρία Σολωμού έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή της στον ηθοποιό σε δύσκολες προσωπικές και επαγγελματικές του στιγμές, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ να εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά.

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«Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά.

Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας», είχε δηλώσει ο Αλέξης Γεωργούλης σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει.