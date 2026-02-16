Εύη Βατίδου: Αν ονομάζω αγάπη αυτό που ζούσα με τον Αλέξη Κούγια, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου – Ήταν μίσος

«Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος», είπε η Εύη Βατίδου μιλώντας για τον γάμο και τη σχέση της με τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Τσίπρα.

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε η Εύη Βατίδου την Δευτέρα (16.02.2026), η οποία αναφέρθηκε στα παιδιά της αλλά και στην κοινή ζωή που είχε με τον Αλέξη Κούγια. Μίλησε για το διαζύγιο, ενώ αποκάλυψε ότι δεν ένιωσε ποτέ αγάπη από τον πρώην σύζυγό της.

«Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Δεν μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι αυτό ήταν αγάπη ενός άντρα προς μια γυναίκα. Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Αν πω ότι αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε με αγάπη στη σχέση που είχε μαζί μου, θα έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου αλλά και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος».

Η Εύη Βατίδου και ο Αλέξης Κούγιας έγιναν ζευγάρι τη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού και όπως ο ίδιος είχε πει, ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά».

Παντρεύτηκαν στις 24 Ιανουαρίου 2001. Ο γάμος τους κράτησε περίπου έξι με επτά χρόνια και το διαζύγιό τους εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2007. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Χρίστο Κούγια και τη Μάιρα Κούγια, τα οποία, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές η ίδια, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της.

Οι λόγοι πίσω από το διαζύγιο τους είναι πολλοί και παραμένουν αμφιλεγόμενοι. Το ζευγάρι υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης και συνεχών αλληλοκατηγοριών. Ο Αλέξης Κούγιας, σε συνέντευξή του, είχε αναφέρει ότι δεν υπήρξαν ποτέ θέματα ηθικής ή συμφερόντων κατά τη διάρκεια του γάμου τους, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα, πέρα από το ότι δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025, σε ηλικία 74 ετών. Η σχέση του με την Εύη Βατίδου ωστόσο, παρά τον χωρισμό, παρέμεινε ένα θέμα που απασχολούσε συχνά τη δημόσια συζήτηση.