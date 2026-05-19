Ο Γιώργος Καπουτζίδης ταξίδεψε στο ησυχαστήριό του στην Αίγινα, τρεις μέρες μετά τη Eurovision

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της φετινής Eurovision, o Γιώργος Καπουτζίδης, αποφάσισε να ξεφύγει από την πολυκοσμία και να χαλαρώσει στο ησυχαστήριό του στην Αίγινα.

Τα τελευταία χρόνια, ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος έχει βρει στο νησί του Αργοσαρωνικού τη δική του «Ιθάκη» και περνάει όμορφες χαλαρές στιγμές μαζί με τα αγαπημένα του κατοικίδια, τις γάτες του. Έτσι την Τρίτη (19.05.2026) ο Γιώργος Καπουτζίδης, που επέστρεψε την Κυριακή από τη Βιέννη, επιβιβάστηκε στο πλοίο και σάλπαρε για την Αίγινα.

Μάλιστα, μοιράστηκε τα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους δημοσιεύοντας υλικό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Αίγινα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε χαρακτηρίσει τον σύντροφό του ως τον «πιο ωραίο Έλληνα».

«Η πιο σημαντική αιτία χωρισμού είναι το να μην αγαπιέστε, να μην περνάτε όμορφα μέσα στο σπίτι», είχε αποκαλύψει ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Καπουτζίδης.