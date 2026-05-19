Ιωάννα Τούνη: Φάγαμε «πόρτα» στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι μοντέλο και μας αφήσανε

Η Ιωάννα Τούνη λατρεύει να μοιράζεται καθημερινά όλα της τα νέα με τους followers της στο Instagram και να αποκαλύπτει όσα κομμάτια της ζωής της επιθυμεί.

Η γνωστή influencerr τη Δευτέρα (18.05.2026) ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και περιέγραψε στους θαυμαστές της πώς – αρχικά – έφαγε πόρτα από γνωστό μαγαζί της Μαδρίτης, στο πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε και τι έκανε ο φίλος της ο Στέφανος για να τους αφήσουν εν τέλει να μπουν και να πιουν το ποτό τους.

«Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων – μπαρ, που έχουνε παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι», άρχισε να λέει η Ιωάννα Τούνη.

«Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήτανε 10:00, 11:00 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico. Με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε. Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος. Μας κοιτάει, μας λέει “Do you have a reservation?”. Λέμε: “No”. Και μας λέει “Sorry, only reservations”. Έβρεχε κιόλας τότε! Ξέχασα να το πω κι αυτό το detail! Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε “Και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη.

«Και λέει ο Στέφανος “Φίλοι, θα βρω εγώ λύση”. Ο Στέφανος, να κάνω σε αυτό το σημείο παρένθεση, δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Δεν έχει ιδέα από αγγλικά! Γελάμε εμείς φυσικά, και πηγαίνει ο Στέφανος, με πάρα πολλή ψυχολογία στον μπράβο, και τον βλέπουμε κάτι να του μιλάει, κάτι να του δείχνει… Και μετά από λίγο, μας κάνει νόημα “Ελάτε!”. Και τον κοιτάμε τύπου… αποκλείεται! Αποκλείεται, παιδάκι μου!

Του λέω “Στέφανε, πες μου τι του έδειξες; Και τι του είπες;”. Μου δείχνει το chat που έλεγε “Καλησπέρα σας, είμαστε μία παρέα πέντε influencers, και έχουμε μαζί μας και το πολύ διάσημο μοντέλο” Το μοντέλο εγώ! Και έδειξε το προφίλ μου, δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε, αλήθεια. Και νόμιζα ότι θα φάει μία κλωτσιά από αυτόν τον άνθρωπο, που ήτανε και… θηρίο.

Κι αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στον Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια», είπε στη συνέχεια στο βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η Ιωάννα Τούνη.

