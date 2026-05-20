Στάθης Αγγελόπουλος για το αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα του: Φτάνουμε στη βρύση αλλά δεν πίνουμε νερό

Ο Στάθης Αγγελόπουλος μαζί με τον γιο του ήταν καλεσμένοι την Τρίτη 19 Μαΐου στο «The 2Night Show» και μίλησαν για τον αείμνηστο Μανώλη Αγγελόπουλο. Ο γιος του αποκάλυψε πως υπάρχουν σκέψεις να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, ωστόσο τα σχέδια δεν προχωρούν για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά.

Ο Στάθης Αγγελόπουλος αποκάλυψε, αρχικά, πως «Έχουν γίνει προσπάθειες για να γίνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και μουσικό και τηλεοπτικό, όπως και προσπάθεια για την ταινία του Μανώλη Αγγελόπουλου. Φτάνουμε στη βρύση αλλά δεν πίνουμε νερό. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους καλλιτέχνες που θέλουμε. Γιατί ο ένας δεν μπορεί την τάδε μέρα, ο άλλος έχει συναυλία, ο άλλος κάτι άλλο και όλο κάπου η συνταγή μας πάει πιο κάτω».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Έχουν περάσει 37 χρόνια. Δεν μπορώ να τα προλάβω όλα, μιλάω με όλους. Έχω μιλήσει με ανθρώπους της τηλεόρασης, θέλαμε να γίνει μουσικό αφιέρωμα στον Σπύρο Παπαδόπουλο, αφιερώματα γενικά σε όλες τις μουσικές εκπομπές.

Πάντα φτάνουμε προς το τέλος και πάντα κάτι συμβαίνει και μας πάει λίγο πιο πίσω. Υπήρχε και μια σκέψη τη ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου σε ταινία, που την έχω συζητήσει με ανθρώπους. Έπεσε η ιδέα να παίξει τον Μανώλη Αγγελόπουλο ο εγγονός του, Μανώλης Αγγελόπουλος. Κι εκεί έχουμε σταματήσει λίγο τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία».

Όσον αφορά την ενόχληση που είχε προκληθεί για τη συναυλία του αείμνηστου τραγουδιστή στον Λυκαβηττό, ο Στάθης Αγγελόπουλος σημείωσε: «Είναι και το τι συζητήθηκε και τι ειπώθηκε μετά. Εκεί να δεις τι έχει γίνει. Είναι ένας από τους τραγουδιστές που έσπασε το κατεστημένο.

7.500 κόσμος στην πρώτη συναυλία, ενώ χωράει 5.000 ο Λυκαβηττός και 7.000 κόσμος στη δεύτερη Έγιναν δύο συναυλίες. Εγώ ήμουν 18 χρονών».

Ο Στάθης Αγγελόπουλος, θα καθίσει στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή βία μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κουτσαντώνη, το μεσημέρι της Δευτέρας (09.06.2025).