Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ευλαμπία Ρέβη: Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο με τα δώρα του νεογέννητου γιου της

Η δημοσιογράφος έχει επιστρέψει στο σπίτι με το μωράκι της και ζει υπέροχες στιγμές
Eυλαμπία Ρέβη
H Eυλαμπία Ρέβη

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε πρόσφατα η Ευλαμπία Ρέβη κι από εκείνη τη στιγμή η ζωή της γνωστής δημοσιογράφου καθώς και του συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη, απέκτησε άλλο νόημα. 

Το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) η Ευλαμπία Ρέβη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και λίγες ημέρες αργότερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μία εβδομάδα μετά, ο Σωτήρης Σκουλούδης, θέλοντας να ευχαριστήσει τους φίλους τους για τα δώρα που τους χάρισαν για το μωράκι τους, έκανε δημοσίευσε την πρώτη τους φωτογραφία από το μαιευτήριο.

«Η ζούγκλα απέκτησε τον βασιλιά της! Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Σωτήρης Σκουλούδης και επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα (26.01.2026).

Στη φωτογραφία απεικονίζονταν μικρά και μεγάλα χαριτωμένα λούτρινα αρκουδάκια που θα συντροφεύουν το μωράκι του αγαπημένου ζευγαριού τους πρώτους μήνες της ζωής του. Η ανάρτηση γέμισε με likes και ευχές από τους followers του ζευγαριού.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sotiris Skouloudis (@sotskouloudis)

Βγαίνοντας από το μαιευτήριο, η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε στο «Happy Day», αναφέροντας: «Είναι πάρα πολύ πολύ συγκινητικό. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε. Συγγνώμη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Άμπερ Χερντ σπάει τη σιωπή της για τη διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ στο ντοκιμαντέρ Silenced: «Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω»
«Δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου» λέει η ηθοποιός
Η ηθοποιός Άμπερ Χερντ
Newsit logo
Newsit logo