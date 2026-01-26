Ευλαμπία Ρέβη: Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο με τα δώρα του νεογέννητου γιου της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε πρόσφατα η Ευλαμπία Ρέβη κι από εκείνη τη στιγμή η ζωή της γνωστής δημοσιογράφου καθώς και του συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη, απέκτησε άλλο νόημα.

Το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) η Ευλαμπία Ρέβη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και λίγες ημέρες αργότερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μία εβδομάδα μετά, ο Σωτήρης Σκουλούδης, θέλοντας να ευχαριστήσει τους φίλους τους για τα δώρα που τους χάρισαν για το μωράκι τους, έκανε δημοσίευσε την πρώτη τους φωτογραφία από το μαιευτήριο.

«Η ζούγκλα απέκτησε τον βασιλιά της! Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Σωτήρης Σκουλούδης και επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα (26.01.2026).

Στη φωτογραφία απεικονίζονταν μικρά και μεγάλα χαριτωμένα λούτρινα αρκουδάκια που θα συντροφεύουν το μωράκι του αγαπημένου ζευγαριού τους πρώτους μήνες της ζωής του. Η ανάρτηση γέμισε με likes και ευχές από τους followers του ζευγαριού.

A post shared by Sotiris Skouloudis (@sotskouloudis)

Βγαίνοντας από το μαιευτήριο, η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε στο «Happy Day», αναφέροντας: «Είναι πάρα πολύ πολύ συγκινητικό. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε. Συγγνώμη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία».