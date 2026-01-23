Η Ευλαμπία Ρέβη βγήκε από το μαιευτήριο και μίλησε για τη γέννηση του γιου της: «Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ευλαμπία Ρέβη και από εκείνη τη στιγμή η ζωή της δημοσιογράφου και του συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη άλλαξε για πάντα.

Πριν από λίγες ώρες η Ευλαμπία Ρέβη, που το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, μίλησε στο «Happy Day» για τα πρώτα της συναισθήματα, μαζί με τον σύζυγό της, κι οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πάρα πολύ πολύ συγκινητικό. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε. Συγγνώμη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία», είπε αρχικά.

«Οι άντρες λίγο αργούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν είναι το ίδιο εύκολο με τη γυναίκα, αλλά είναι μαγικό. Είναι μαγικό και μόνο που έχεις αυτό το πλασματάκι πάνω σου… Το νιώθεις δικό σου, σου κουνιέται, σου κλαίει, είναι φοβερό», είπε με τη σειρά του ο Σωτήρης Σκουλούδης.

«Ήθελα πάρα πολύ να έρθει φυσιολογικά το μωράκι μας. Όλα έδειχναν ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο ραντεβού που κάναμε είχα ανεβάσει πίεση, οπότε κρίθηκε ότι πρέπει να κάνουμε καισαρική», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος και παραδέχτηκε; «Ο θηλασμός. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά. Αλήθεια. Τα πάει πάρα πολύ καλά, θα πας πολύ καλά», αποκρίθηκε ο σύζυγός της, δίνοντάς της δύναμη και κουράγιο.

«Με στηρίζει ο σύζυγος! Ευχαριστώ», είπε αμέσως η Ευλαμπία Ρέβη.

Παράλληλα αποκάλυψαν ότι δεν έχουν καταλήξει στο όνομα που θα πάρει ο γιος τους.

«Υπάρχουν συζητήσεις, είναι διάφορες. Θα ‘ναι των παππούδων; Θα ‘ναι κάτι που θα επιλέξουμε; Είμαστε στις συζητήσεις», δήλωσε ο Σωτήρης Σκουλούδης.

Τέλος η Ευλαμπία Ρέβη ερωτήθηκε για τα όσα έγιναν με την ίδια και τον ΣΚΑΪ και τότε ξεκαθάρισε: «Παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Δεν αφήνω πίσω τίποτα. Για κάθε γυναίκα εκεί έξω που βρέθηκε στη θέση μου, αξίζει να αγωνιζόμαστε. Προφανώς αυτή τη στιγμή ούτε καν που με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως πριν έρθει το μωρό είχαμε κάνει τις νομικές ενέργειες με τους δικηγόρους μου, οπότε έχει οριστεί η δικάσιμος και σε αυτή τη φάση είμαστε.

Για καμία μάνα εκεί έξω αυτό, για καμία εγκυμονούσα… δεν το εύχομαι σε κανέναν να του συμβεί αυτό που μου συνέβη. Σας ευχαριστούμε πολύ».