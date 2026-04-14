Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ήμουν σε σχέση που ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτή την κατάσταση

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραχώρησε συνέντευξη στο διαδικτυακό podcast του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories» στο YouTube και μίλησε για τις «σκοτεινές» περιόδους της ζωής της, τον επαναπροσδιορισμό που έκανε μετά την ψυχοθεραπεία, αλλά και για μια σχέση της που κάποια στιγμή ένιωσε ότι πρέπει να τερματίσει. Η αθλητικογράφος και παρουσιάστρια πιστεύει ότι πήρε τις σωστές αποφάσεις και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Σε ερώτηση του Παντελή Τουτουντζή για το αν οι κρίσεις πανικού της ξεκίνησαν την περίοδο του «DWTS», η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σημείωσε: «Ναι, τότε ξεκίνησαν. Όταν αυξήθηκαν οι χορογραφίες και έπρεπε να παρουσιάσουμε δύο μέσα στην εβδομάδα, εκεί έπαθα “κοκομπλόκο”. Είπα: “Τι θα κάνω τώρα; Πώς θα τα μάθω;”.

Παράλληλα δούλευα, ήμουν στην εκπομπή “Survivor Πανόραμα” στον ΣΚΑΪ. Ξεκινούσε η μέρα μου στις 06:00 το πρωί και γύρναγα στη 01:30 το βράδυ κάθε μέρα» περιέγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία, ήμουν από τα άτομα που έλεγα: “Ελα, σιγά. Τι έχω που θα πάω να μιλήσω;” Κι όμως με βοήθησε και είναι αυτό που με έβαλε να έχω όρια στη ζωή μου και με έμαθε να λέω όχι σε ανθρώπους και καταστάσεις, που με εκμεταλλεύονταν σε πολλά πράγματα. Μιλήστε! Δεν είναι καθόλου ταμπού το να μιλάτε σε ανθρώπους και να ανακαλύπτεται τι έχετε στην ψυχούλα σας και ο,τι έχετε μέσα να το γιατρεύετε.

Βρήκα την Ευρυδίκη. Έμαθα να φροντίζω εμένα, γιατί δεν με φρόντιζα. Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, τόσο δοτική, που θέλω να είναι καλά όλοι οι γύρω μου και έβαζα προτεραιότητα όλους τους άλλους και όχι τον εαυτό μου».

Στη συνέχεια, ο Παντελής Τουτουντζής ρώτησε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη αν υπήρξε σε σχέση που ένιωθε καταπιεσμένη και δεν την τερμάτιζε, με την ίδια να απαντά πως «Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση. Πήρα τη ζωή στα χέρια μου και είπα: “Μέχρι εδώ είναι. Πάμε να το αλλάξεις αυτό, την μιζέρια. Να βγεις από το καβούκι σου και να λάμψεις”. Νομίζω ότι το έχω καταφέρει».

Τη Δευτέρα του Πάσχα έγινε γνωστό πως ο σύζυγος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πήρε το πτυχίο του στην ψυχολογία, με την δημοσιογράφο να δηλώνει περήφανη για εκείνον.