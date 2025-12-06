Φαίη Ξυλά: Μπορεί να γνωρίσω έναν άλλον άνθρωπο και αυτό το εξηγώ και στο παιδί μου

Η Φαίη Ξυλά βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλησε για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της. Τόνισε πως η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της, ήταν και παραμένει ο γιος της. Δεν είναι αρνητική σε μια νέα σχέση και αυτό το έχει συζητήσει και με το παιδί της. Παλαιότερα όπως ανέφερε, ο γιος της το έπαιρνε καλύτερα, αλλά όσο μεγαλώνει δείχνει λίγο πιο κτητικός.

Για την προσωπική της ζωή η Φαίη Ξυλά τόνισε πως κρατάει χαμηλούς τόνους: «Δεν είμαι ανοιχτός άνθρωπος, τα πολύ προσωπικά μου θα τα συζητήσω με τους φίλους μου. Και πριν το διαζύγιο ήμουν έτσι, μόνο με τον Κωνσταντίνο που παντρευτήκαμε έγινε γνωστή η σχέση μας».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο γιο που έχει αποκτήσει με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο: «Ως μαμά είμαι χαλαρή γενικά, έχω τις στιγμές που μπορεί να μου γυρίσει ο εγκέφαλος. Αλλά συζητάμε πολύ, όλα γίνονται με κουβέντα και εξήγηση, κι ας παίρνει κάποιο χρόνο», δήλωσε η Φαίη Ξυλά, ενώ δεν έκρυψε ότι ο γιος της βρίσκεται στο κέντρο των επιλογών της, μέχρι και επαγγελματικά. «Αν κάτι δεν γίνεται να το κάνω με το παιδί, θα το απορρίψω».

Παραδέχτηκε επίσης πως δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης και ότι αυτό είναι κάτι που έχει συζητήσει με το παιδί της: «Φυσικά και έχω μέρος στο πίσω μέρος του μυαλού ότι μπορεί να γνωρίσω έναν άλλον άνθρωπο και αυτό το εξηγώ και στο παιδί μου.

Η μαμά του είναι και επαγγελματίας, είναι και γυναίκα που μπορεί να γνωρίσει έναν άλλον άντρα και το παιδί έχει τελείως άλλη θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό μπορεί να συμβεί είτε με τη μαμά του, είτε με τον μπαμπά του, αφού δεν είναι μαζί. Μικρότερος το έπαιρνε καλύτερα, όσο μεγαλώνει νομίζω πως είναι λίγο πιο κτητικός».

Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Στάθη Μαντζώρο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην παράσταση που πρωταγωνιστεί η Φαίη Ξυλά, λόγω προβλήματος υγείας. «Δυστυχώς έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάει καλά. Αναγκαστικά φέτος έγινε αντικατάσταση με τον εξαιρετικό Βασίλη Κούκουρα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει ο Στάθης συνεχώς», ανέφερε κλείνοντας.

Η Φαίη Ξυλά παντρεύτηκε το 2009 τον ηθοποιό και τότε συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Τα μυστικά της Εδέμ» Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Πάρη, που γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2015. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2018.