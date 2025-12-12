Φαίη Μαυραγάνη: Ο μπαμπάς και οι γιαγιάδες μου είχαν προβλήματα καρδιάς κι ο γιατρός μου πρότεινε χάπι

Στην χοληστερίνη και στο ιστορικό κληρονομικότητας στην οικογένεια της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Φαίη Μαυραγάνη.

Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε ως καλεσμένη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη που θα προβληθεί αύριο, Σάββατο (13.12.2025), στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η Φαίη Μαυραγάνη και περιέγραψε πώς άρχισε να παίρνει χάπι για τη χοληστερίνη.

«Από ότι είδα και έμαθα πια το 170 είναι το όριο και το πήγαν πιο κάτω, γιατί ήταν πιο πάνω, φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας. Εγώ είχα 210 και σκέφτηκα ότι θα έγινε κάποιο λάθος. Το θεώρησα δηλαδή φυσιολογικό, ως αδαής», δήλωσε η δημοσιογράφος στο sneak preview απόσπασμα.

«Όταν διαπίστωσα ότι είναι λίγο πιο αυξημένο, λοιπόν, ρώτησα τη γυναικολόγο μου, γιατί ήταν η μόνη γιατρός που είχα και δεν είχα λόγο να ‘χω άλλο γιατρό στη ζωή μου. “Χρειάζεσαι παθολόγο” μου είπε και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο. “Σιγά σιγά, στη ζωή μας, χρειάζεται ένας παθολόγος για να μας ελέγχει γενικώς”, μου είπε. Oπότε επισκέφθηκα παθολόγο και μου είπε πως έπρεπε να εξετάσουμε το ιστορικό. Ο μπαμπάς μου είχε προβλήματα καρδιάς, οι δυο γιαγιάδες μου είχαν επίσης και αυτά συνεκτιμώνται, απ’ ό,τι κατάλαβα. Μου πρότεινε, λοιπόν, να ξεκινήσω την χαμηλότερη δόση, τα 5mg», δήλωσε η Φαίη Μαυραγάνη.

«Αντέδρασα, θεώρησα ότι δεν έχω κανέναν λόγο να το κάνω και ξαναρώτησα έναν γιατρό, που είχε έρθει στην εκπομπή, για να το κυκλώσω λίγο. “Δεν έχεις λόγο να μην το κάνεις, το αντίθετο. Έχεις λόγο να το κάνεις αφού υπάρχει και κληρονομικός παράγοντας” μου είπε και πριν από δυο χρόνια ξεκίνησα τα 5mg και είδα τις τιμές να πέφτουν στο 150 – 160, κάπου εκεί», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Φαίη Μαυραγάνη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.