Φαίη Σκορδά: «Οτιδήποτε κάνω, από το botox μέχρι τα νύχια, θέλω πάντα να πληρώνω»

«Στα μπουζούκια δεν έχει τύχει να πληρώσω ποτέ», δήλωσε ακόμα η παρουσιάστρια του MEGA
Φαίη Σκορδά
H Φαίη Σκορδά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Φαίη Σκορδά θέλησε να εκφράσει δημοσίως τη θέση της για το θέμα των χρημάτων και των δώρων που είθισται να κάνουν κατά καιρούς σε αναγνωρίσιμα πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη θέλει πάντα να πληρώνει.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) υπογράμμισε ότι πληρώνει πάντα για παροχές όπως botox και νύχια. Ωστόσο, η Φαίη Σκορδά ανέφερε ακόμα ότι δεν έχει τύχει να πληρώσει ποτέ στα μπουζούκια, διότι πηγαίνει πάντα ως καλεσμένη. 

«Θέλω να πω κάτι, δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές στα μπουζούκια. Αλλά πραγματικά, τώρα συνειδητοποίησα μόλις ότι δεν έχω πληρώσει ποτέ.

«Ενώ μου αρέσει σαν άνθρωπος πάντα, οτιδήποτε κάνω, από τη γιατρό μου που θα πάω να κάνω το botox μέχρι τα νύχια μου, εγώ θέλω να πληρώνω. Δε μου αρέσει καθόλου στα προσωπικά μου έξοδα να μην πληρώνω.

Στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσω ποτέ. Δεν έχει τύχει, γιατί είμαι καλεσμένη. Γι’ αυτό. Εννοώ ότι είμαι καλεσμένη σε μια παρέα», εξομολογήθηκε η Φαίη Σκορδά.

