Φάνης Λαμπρόπουλος για την απώλεια βάρους: Με πίεσε ο γιατρός να χάσω κιλά μετά από εξετάσεις

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στην απώλεια βάρους, μετά από προγραμματισμένες εξετάσεις που έκανε. Όπως είπε ο παρουσιαστής, όταν ο γιατρός είδε τις τιμές, του έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου και εκείνος αποφάσισε να πιέσει τον εαυτό του, για να χάσει κιλά.

«Με πίεσε ο γιατρός να χάσω κιλά. Ήταν όλα στο Θεό. Μου λέει ο γιατρός κόφ’ τα ή σε κόβουν. Του λέω να γίνω Φραγκολιάς τώρα δεν γίνεται», ανέφερε αρχικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος για την απώλεια των περιττών κιλών του.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ που κάθε φορά γίνεται viral με τις συνεντεύξεις του. «Παλεύουμε να μάθει ο κόσμος την εκπομπή μας. Σημασία δεν έχει τι παλεύω, σημασία τι αρέσει στον κόσμο. Σημασία έχει να περνάει καλά ο κόσμος» είπε ο παρουσιαστής.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε προ ημερών ότι η απώλεια των κιλών δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει: «Έχασα πολλά κιλά. Δεν ήθελα να τα χάσω, απλά πήγα για εξετάσεις αίματος και πήρα τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με εκείνον, που είναι 78 χρονών. Ο μικροβιολόγος μου είπε “πρέπει να κάνεις κάτι τώρα, έχεις και δύο παιδιά”. Είχα χοληστερίνες…».

Με χιούμορ συμπλήρωσε τότε: «Το τελευταίο διάστημα έχω χάσει 20 κιλά, το ’ράψα, κλάμα και κλαρίνο. Είναι δύσκολο. Σκοπός μου να τα ξαναπάρω! Έχω χάσει κιλά και τα έχω ξαναπάρει, όπως όλοι όσοι ταλαιπωρούνται με δίαιτες. Εμείς έχουμε τα κατοχικά σύνδρομα των γονιών μας, όσο κρέας δεν έφαγαν, μας το έδωσαν με το παραπάνω!».