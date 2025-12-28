Φάνης Μουρατίδης για Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Είμαστε ψωνάρες με τα παιδιά μας, με την καλή έννοια

Ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ενώ ταυτόχρονα περιέγραψε και ένα απίστευτο περιστατικό που βίωσε με τον Μόργκαν Φρίμαν.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το μεσημέρι της Κυριακής (28.12.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα, ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε ότι εκείνος και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είναι «ψωνάρες» με τους γιους τους.

«Καθένας μας διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την εφηβεία των γιων μας. Πάντα σε συνεργασία, πάντα είμαστε μαζί σ’ αυτό το κομμάτι αλλά είναι άλλη η φάση των αγοριών. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά σε μένα γιατί αισθάνομαι πως η δουλειά του μπαμπά, κάπως, έχει να κάνει λίγο με το πως τους προσγειώνεις στην κοινωνική πραγματικότητα.

Η μαμά έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, όλα αυτά τα χρόνια, με τα παιδιά και είμαστε και οι δυο πάρα πολύ περήφανοι γιατί καμαρώνουμε πολύ γι’ αυτά. Είμαστε ψωνάρες με τα παιδιά μας, με την καλή έννοια το λέω. Γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον θαυμάζεις για μένα ίσως είναι το πρώτο στη λίστα με τις προτεραιότητες μου», εξομολογήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης για τα παιδιά του.

«Φυσιολογικό δεν είναι αυτό; Εννοώ ότι αν πεις κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να μπεις στις εξαιρέσεις και να είσαι στο Γκίνες. Δηλαδή οι σχέσεις που κάνουν μια διαδρομή μες στον χρόνο έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, υπάρχουν συγκρούσεις και σκέψεις. Φυσικά, όλα αυτά μέσα είναι», απάντησε ο γνωστός ηθοποιός στην ερώτηση αν έχουν περάσει κρίση στον γάμο τους με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Η απίστευτη ιστορία με τον Μόργκαν Φρίμαν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξή του ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε και ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη με τον Μόργκαν Φρίμαν. Όπως ανέφερε, είχε κάνει μια βίντεοκλήση με τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, που είναι θαυμαστής της σειράς «Maestro».

«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν! Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως… Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιο είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το “Happy birthday”.

Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”. Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο – αυτή η εικόνα είναι μαγική – βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει “ωχ, ο Μόργκαν”. Ήταν πριν κάνει την ανάρτηση για το “Maestro”. Για εμάς ήταν τεράστια τιμή η ανάρτηση αυτή που έκανε», δήλωσε ο Φάνης Μουρατίδης.