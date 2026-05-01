Τριαντάφυλλος για Σάκη Κατσούλη: «Έκανα τρία live στο μαγαζί του, δεν πληρώθηκα, πληρώθηκαν μόνο οι μουσικοί μου»

Ο Τριαντάφυλλος έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στο τέλος της φιλίας του με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, τονίζοντας ότι τους είχε στηρίξει και οικονομικά όσο και στον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (01.05.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Όπως ανέφερε ο Τριαντάφυλλος είχε εμφανιστεί στο μαγαζί του Σάκη Κατσούλη αρκετές φορές και μάλιστα χωρίς να πληρωθεί.

«Να θυμίσω στη Μαριαλένα και να της το θυμίσει και η μητέρα της, ότι στο “All Star” τη στήριζα υπερβολικά. Πλήρωνα κιόλας. Έστελνα μηνύματα και όλο το fan club», δήλωσε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

«Όταν το 2021 έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει από κάποιους παίκτες, χλευάσματα, κοροϊδίες, βρισιές, και είσαι τόσο κοντά με κάποιους ανθρώπους και δίνουμε όρκο ότι θα είμαστε μια ζωή μαζί, και βγαίνουμε από το παιχνίδι, όταν ο Σάκης έχανε από τον Ηλία Μπόγδανο, ήταν η Μαριαλένα δίπλα μου και μου λέει “κάνε live στο Ιnstagram να ψηφίσουν γιατί θα το χάσουμε” και το κάνω», πρόσθεσε.

Για τον Σάκη Κατσούλη αποκάλυψε: «Έκανα τρία live στο μαγαζί του, δεν πληρώθηκα, πληρώθηκαν μόνο οι μουσικοί μου… Πριν μπει στο “All Star” του είχα πει ότι εγώ ακόμη κι αν δεν πάω, θα τον στηρίξω, αλλά να προσέχει να έχει τυπικές σχέσεις με αυτούς που μας χλεύαζαν το 2021. Αυτός πήγαινε και τους έλεγε “αδερφέ μου”. Άρχισε ο πατέρας του να βγάζει κακίες για μένα στο διαδίκτυο. Κι εκεί έκανα ένα story και είπε ότι “ορίστε, αυτός είναι που έλεγε ότι είμαστε οικογένεια”. Από εκεί έγινε όλο το θέμα».

«Στη συνέντευξη στον Φάνη, ήταν ειρωνικά τα παιδάκια… Όποτε θέλουν να τα πούμε live σε μια εκπομπή και να είναι και ο Αλέξης ο Παππάς μαζί. Σε εκπομπή, να τα δει ο κόσμος. Μπορείτε να τους βγάλετε από το πλάνο; Ξέρεις πόσες φορές τους έχω στείλει μήνυμα και πόσες φορές σε συνεντεύξεις μου έχω πει να είναι καλά τα παιδιά; Εύχομαι καλή λευτεριά στη Μαριαλένα, να είναι καλά το παιδάκι και όλα τα καλά. Εγώ δεν ασχολήθηκα, αυτοί ασχολήθηκαν», ανέφερε ακόμα ο Τριαντάφυλλος.

Επίσης αναφέρθηκε και στον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από 19 χρόνια γάμου.

«Με τη Δήμητρα χωρίσαμε μετά από 19 χρόνια, είναι φοβερό παιδί. Τρομερή επιστήμων, γιατρός πολύ καλή. Είμαστε δίπλα στο παιδί πάντα αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε μια χαρά. Η Δήμητρα ήταν πάντα η ισορροπία μου, και τώρα ισχύει αυτό. Έχουμε πολύ καλή επαφή. Μιλάμε για τα πάντα, λέμε τα πάντα. Όχι μόνο λόγω του παιδιού, ήμασταν μαζί 19 χρόνια, είναι πολλά. Πιο πολύ μου τη λέει για το παιδί, επειδή εγώ είμαι πιο λάσκα. Η Δήμητρα είναι πιο αυστηρή με τα μαθήματα σαν μαμά», εξομολογήθηκε ο Τριαντάφυλλος.