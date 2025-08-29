Φώτης Σπύρος: «Είχα πολύ μεγάλες και ωραίες σχέσεις με γυναίκες άνω των 60 χρόνων»

«Μακάρι να ζήσω άλλες πενήντα ζωές, αλλά πραγματικά είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο τυχερός με αυτά που έχω ήδη κάνει», είπε ο Φώτης Σπύρος.

Για το bullying που δέχθηκε μικρός λόγω της σεξουαλικότητάς της αλλά και για τις ερωτικές σχέσεις που είχε με μεγαλύτερες γυναίκες, μίλησε στη συνέντευξη που έδωσε στην Ontime.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως αυτές οι γυναίκες, ήταν πάνω από 60 χρόνων.

-Δέχτηκες μπούλινγκ για τη σεξουαλικότητά σου;

Τότε δεν ξέραμε τι ήταν το μπούλινγκ. Όμως, όλα τα παιδάκια, οι συμμαθητές μου, με κορόιδευαν. Μετά όμως έρχονταν και μου ζητούσαν να παίξουμε μαζί. Ωστόσο, με κορόιδευαν. Εγώ όταν κατάλαβα τι μου συμβαίνει, είπα: «Γιατί σε μένα, ρε γα@@@ο;» Και να σου πω πως είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα με τις γυναίκες. Μια χαρά τα πάω. Είχα επίσης πολύ μεγάλες και ωραίες σχέσεις με γυναίκες. Όλες βέβαια ήταν πάνω από εξήντα χρονών!

-Άρα, ουσιαστικά, η ζωή σου ήταν ένα «ερωτικό παζλ» από άντρες νεότερης ηλικίας και γυναίκες πολύ μεγαλύτερές σου.

Η ζωή μου ήταν ένα παζλ. Τώρα είμαι πενήντα χρονών. Έχω ταξιδέψει πολύ. Έχω κάνει πράγματα που ήθελα. Πράγματα που δεν με πρόσβαλαν. Έχω φτάσει στα άκρα. Ήθελα να δοκιμάσω τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι-καράβια και άνθρωποι-λιμάνια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος-καράβι. Θεωρώ ότι έχω ζήσει δέκα ζωές. Μακάρι να ζήσω άλλες πενήντα, αλλά πραγματικά είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο τυχερός με αυτά που έχω ήδη κάνει. Το μόνο που μου λείπει είναι ένας έρωτας «ξεθόλωτος»! Γιατί τους έρωτές μου όλους τους είχα «θολωμένους». Δεν έχω ερωτευτεί σε μεγάλη ηλικία.