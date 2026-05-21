Χρήστος Νικολόπουλος: Για τον Στέλιο Καζαντζίδη ένιωθα θαυμασμό και δέος

Μία σπάνια διπλή συνέντευξη έδωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Λίνα Νικολακοπούλου, με αφορμή μία μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον καταξιωμένο συνθέτη που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Λίνα Νικολακοπούλου ήταν καλεσμένοι την Πέμπτη (21.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησαν για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μάλιστα, ο σπουδαίος συνθέτης αναφέρθηκε και στην πρώτη του συνάντηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Ένιωθα θαυμασμό και δέος φυσικά, έτσι. Αλλά όχι να μου τρέμουν και τα πόδια», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Την ίδια ώρα, βέβαια, ανάλογα και με το χαρακτήρα των ανθρώπων, μπορεί και γρήγορα να γελάσεις, μπορεί γρήγορα να χαλαρώσεις. Δηλαδή, όλα παίζουν. Ας πούμε, με την ευγένεια, αλλά, αν σου επιτρέψουν. Αν υπάρχει γλυκιά επικοινωνία, δηλαδή, είναι και ανθρώπινα», ανέφερε με τη σειρά της η Λίνα Νικολακοπούλου.

«Πάντα υπάρχουν καλά τραγούδια και καλοί τραγουδιστές… Απλώς το τοπίο είναι διαφορετικό τώρα. Ξέρετε όλοι, είναι… μέσω διαδικτύου. Ενώ παλιά υπήρχε η ύλη, ο δίσκος, οι εταιρείες δίσκων, που βγάζανε χρήματα από την ύλη που πουλάγανε και προωθούσανε νέους. Επένδυαν, δηλαδή σε νέους καλλιτέχνες… Και το ραδιόφωνο, ήταν πολύ σημαντικό», είπε σε άλλο σημείο της κοινής τους συνέντευξης ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Έχω γράψει κατά παραγγελία στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση. Κάποια από τα τραγούδια ήταν οι “Ψίθυροι καρδιάς”, το “Μη μου λες αντίο” και το “Χρώμα του φεγγαριού”», δήλωσε στη συνέχεια η Λίνα Νικολαπούλου.

Το να έχεις την αγάπη του κόσμου μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι μέσα από τα τραγούδια έχουν παρηγορηθεί, έχουν ερωτευτεί… Αυτό, δεν είναι κάτι, που το ξεπερνάς. Ίσα ίσα, νομίζω όσο περνάει ο χρόνος και κατασταλάζει μέσα σου τόσο πιο μεγάλο σου φαίνεται.