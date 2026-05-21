Η Κατρίνα Τσάνταλη κόπηκε, κατέληξε στο ΚΑΤ για ράμματα και εκθειάζει τα δημόσια νοσοκομεία

Ένα ατύχημα είχε η Κατρίνα Τσάνταλη την Πέμπτη (21.05.2025) και πήγε στο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Η ιδρύτρια του καταφυγίου ζώων «A Little Shelter» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι παρόλο που στο παρελθόν επέλεγε πάντα ιδιωτικά νοσοκομεία, πλέον έχει αλλάξει γνώμη και εμπιστεύεται τη δημόσια υγεία. Όπως ανέφερε η Κατρίνα Τσάνταλη κάνοντας πολλά ταυτόχρονα κόπηκε στο χέρι και πήγε στο ΚΑΤ για ράμματα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πάω σε δημόσιο νοσοκομείο. Και κάπως μετά από την σημερινή μου 5η φορά την τελευταία διετία θέλω να γράψω τις σκέψεις μου.

Όλη μου τη ζωή πήγαινα πάντα σε ιδιωτικά. Χρυσοπλήρωνα ασφάλειες. Η εμπιστοσύνη μου στο ΕΣΥ έχει χτιστεί μέσα από πραγματικές στιγμές ανάγκης. Από νοσηλεία στο Παίδων όταν ο Άρης δεν είχε κλείσει ούτε έτος (είχαμε πάει πρώτα σε γνωστό ιδιωτικό και μας έλεγαν άλλα αντί άλλων) μέχρι και τα σημερινά μου ράμματα στο ΚΑΤ (είμαι κλασική, έκανα 20 πράγματα ταυτόχρονα, μαγείρευα και κόπηκα αρκετά καλά σαν χαζή).

Η εξυπηρέτηση λοιπόν είτε για το παιδί είτε σε εμένα ήταν κάθε φορά εξαιρετική. Γιατροί και νοσηλευτές ευγενέστατοι και άψογοι επαγγελματίες. Και πραγματικά, ακόμη και οι αίθουσες, όπως σήμερα στο ΤΕΠ του ΚΑΤ, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από πανάκριβα ιδιωτικά», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Η ανάρτησή της άρεσε στον υπουργό Υγείας. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης την αναδημοσίευσε στα stories του στο Instagram.