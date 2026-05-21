Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα φωτογραφία της κόρης της στο Instagram

Την καλύτερη φάση της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά και βιώνει μοναδικές στιγμές ευτυχίας με την κορούλα της.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA έφερε στον κόσμο την κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Ξένια, την Παρασκευή (03.04.2026) και μετά από κάποιες ημέρες επέστρεψε και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της «Super Κατερίνας». Από τη στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα μοιράζεται στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό της.

Μάλιστα, την Πέμπτη (21.05.2026) ανέβασε ένα τρυφερό story στο οποίο δείχνει την κορούλα της που της κρατά το χέρι.

«You,», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα προσθέτοντας ένα συγκινημένο emoji, ένα «ευχαριστώ» και μία κόκκινη καρδιά.

«Είναι πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι τώρα και τα ml που πίνει η Ξένια. Πάμε σε 90αρια τώρα ανά 2-2,5 ώρες. Ανάλογα όμως. Ανάλογα και αν ξυπνάει το βράδυ. Κάποιες φορές το βράδυ την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός», είχε αποκαλύψει μέσω της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δε ξέρω για άλλες μανούλες, εγώ είμαι με το σημειωματάριο ακόμα και τα σημειώνω για να τα λέω στον γιατρό, τι τρώει και πόσο τρώει. Μάλιστα, πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει και την πιέζω, έχει νεύρα… Είναι Κριαρίνα, οπότε πάντα με ενδιαφέρει και κοιτάω και τον Κριό…», είχε αναφέρει ακόμα.