Lifestyle

Η Σάντρα Βουτσά συγκινεί: Μπαμπά μου, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά

«Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», έγραψε στο Instagram απευθυνόμενη στον Κώστα Βουτσά
O Κώστας Βουτσάς με την κόρη του, Σάντρα
O Κώστας Βουτσάς με την κόρη του, Σάντρα / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κώστας Βουτσάς, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. Ο αείμνηστος σταρ του σινεμά άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Φεβρουαρίου 2020 κι η κόρη του, Σάντρα Βουτσά, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση ανήμερα της γιορτής του.

Η Σάντρα Βουτσά την Πέμπτη (21.05.2026) δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Ιnstagram με αφορμή την ονομαστική γιορτή του Κώστα Βουτσά. Όπως έγραψε η κόρη του αξέχαστου Έλληνα καλλιτέχνη κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι δύσκολη, διότι δεν έχει πια στο πλάι της τον πατέρα της.

Μάλιστα, επισήμανε ότι δίπλα του έζησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, τονίζοντας ότι θα ήθελε να ήταν εδώ για λίγο ακόμα, ώστε να μπορέσει να τον δει για άλλη μία φορά. 

«Η γιορτή σου… Κάθε χρόνο πια, είναι μια δύσκολη ημέρα… Κάποτε την περιμέναμε πώς και πώς αυτήν την γιορτή… Τώρα πια, αυτή η ημέρα είναι μόνο σιωπή… Αναμνήσεις, στιγμές, θλίψη αλλά και γέλιο όταν συζητάμε για εσένα και όλη αυτήν την υπέροχη και τόσο ενδιαφέρουσα ζωή που ζήσαμε μαζί σου μπαμπά μου… Το ξέρεις ότι σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ… (μου έλεγες πάντα, στο λέω τρεις φορές για να το βάλεις στην καρδιά σου). Μου λείπεις, σε σκέφτομαι, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά… Λίγο ακόμα…

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandra Voutsa (@sandravoutsa)

Επίσης ανέβασε και μία φωτογραφία στα stories της, υπογραμμίζοντας πόσο της λείπει.

«Μας λείπεις… Μας λείπει η υπέροχη και τόσο ενδιαφέρουσα ζωή που ζήσαμε μαζί σου μπαμπά μου…

Σάντρα Βουτσά
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Σάντρα Βουτσά

Θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά… Λίγο ακόμα…», έγραψε ξανά η Σάντρα Βουτσά, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του αείμνηστου ηθοποιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
155
155
124
79
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo