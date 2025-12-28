Γιάννα Σταυράκη: «Έχω περάσει καρκίνο και έχω κάνει αφαίρεση μαστού»

Για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει πριν από λίγα χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη αναφέρθηκε στη μάχη που που έδωσε πριν από πέντε χρόνια με τον καρκίνο και πώς κατάφερε και βγήκε νικήτρια.

Στην ερώτηση αν πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της απάντησε… «Ναι, καρκίνο. Έχω κάνει αφαίρεση μαστού. Όμως κι εδώ είχα την προστασία της Παναγίας, γιατί το ανακάλυψα την ώρα που δεν φαινόταν. Ο χειρούργος μού έλεγε ότι δεν είχα καρκίνο. Έγινε η ταχεία βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μου είπε ο χειρούργος: “Ευτυχώς, είναι αρνητική η βιοψία”.

Όταν συνήλθα, έρχεται μια άλλη γιατρός και μου λέει: “Θα πάω στο κυτταρολογικό και θα τους πω να κάνουν το εύρημα φύλλο και φτερό, υπάρχει καρκίνος”.

Και σαν να είχε φώτιση, τους έδειξε με ένα μολύβι “εδώ είναι ο καρκίνος”. Και είχε δίκιο. Άλλο θαύμα κι αυτό. Γλίτωσα. Το ξεπέρασα. Έχουν περάσει πέντε χρόνια».