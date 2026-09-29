Γιάννης Μπέζος: Αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό, εκεί είναι το μεγάλο θέμα

Για την προσωπική του ζωή, τα επαγγελματικά του σχέδια και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Happy Day και την Τίνα Μεσσαροπούλου. Χαρακτήρισε «πολύ σοβαρά» τα όσα συνέβησαν αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του αείμνηστου τραγωδουσιτή και αναρωτήθηκε αν η έρευνα θα προχωρούσε τόσο πολύ, στην περίπτωση που θύμα ήταν ένας «άγνωστος άνθρωπος», όπως είπε.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης που μεταδόθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου του 2026, ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε: «Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου, ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών, είμαι 36. Το σώμα πια, αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου» ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος.

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«Μακάρι κάποιος να με έχει παρεξηγήσει από τα λεγόμενά μου. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι είναι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή όχι. Απλώς πολλές φορές, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο να αποδεχτείς την αλήθεια» είπε στη συνέχεια ο δημοφιλής ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στην απόφασή του να μην ξανασυμμετάσχει σε σειρά μεγάλου μήκους λέγοντας: «Οι “Σούπερ Ήρωες” συνεχίζονται. Είναι η τελευταία φορά που κάνω κάνω, μεγάλη σειρά εννοώ με τέτοιες απαιτήσεις. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Σειρά πολλών επεισοδίων, είναι η τελευταία μου. Δε με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή. Δε μου προσφέρει κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η πιο επιτυχημένη μου σειρά, είναι μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση”».

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε: «Αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος, θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα» είπε στη συνέχεια.

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Και κατέληξε: «Ο Θεός είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από φόβο. Κυρίως φόβο θανάτου. Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου, ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου… Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση».

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.