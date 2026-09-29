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Κατερίνα Τσάβαλου: Δεν έχω στο μυαλό μου καινούργιους έρωτες, προτεραιότητα για μένα είναι το παιδί μου

«Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη», είπε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Τσάβαλου
Κατερίνα Τσάβαλου
Κατερίνα Τσάβαλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Κατερίνα Τσάβαλου και ο Δημήτρης Στεργίου αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο το 2024, έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2017, έχοντας αποκτήσει μαζί μία κόρη.

Η Κατερίνα Τσάβαλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας την καθημερινότητά της σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της.

Η ηθοποιός εξήγησε πως στην παρούσα φάση, το παιδί είναι η βασική προτεραιότητά της και όχι η προσωπική της ζωή: «Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου».

Όσο για το εάν την αγχώνει το γεγονός ότι χώρισε, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, απάντησε: «Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη».

Η Μαριμέλη, η 8χρονη σήμερα κόρη της Κατερίνας Τσάβαλου και του Δημήτρη Στεργίου (γεννημένη το 2018), αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και των δύο γονιών της μετά το διαζύγιο.

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