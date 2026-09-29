Αμαλία Κωστοπούλου: Κάποιος περίεργος παριστάνει εμένα στο Facebook και δημοσιεύει τα πιο παράξενα πράγματα

Η Αμαλία Κωστοπούλου θέλησε να ενημερώσει για μια σελίδα στο Facebook που εμφανίζεται με το όνομά της, χωρίς όμως να την διαχειρίζεται η ίδια. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, προειδοποίησε ότι είναι πολύ πιθανόν να κρύβεται μια απάτη, καθώς όπως έχει διαπιστώσει γίνονται «περίεργες δημοσιεύσεις» στο πέρασμα του χρόνου.

Συγκεκριμένα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε μια δημόσια έκκληση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, αναφέροντας ότι κάποιος άγνωστος χρησιμοποιεί το όνομά της στο Facebook και έχει συγκεντρώσει πάνω από 12.000 ακολούθους.

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«Κάποιος περίεργος παριστάνει εμένα στο Facebook, δημοσιεύει τα πιο παράξενα πράγματα και με κάποιον τρόπο έχει συγκεντρώσει 12.000 ακολούθους. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κάνουμε αναφορά στη σελίδα», έγραψε στα αγγλικά στο Instagram story της.

Μάλιστα, πρόσθεσε στην ανάρτηση σύνδεσμο με την ένδειξη «Report», ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να εντοπίσουν και να αναφέρουν τη συγκεκριμένη σελίδα. Η Αμαλία Κωστοπούλου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, θέλησε όμως να ενημερώσει όσους ενδέχεται να έχουν συναντήσει το προφίλ ότι δεν πρόκειται για δικό της λογαριασμό.