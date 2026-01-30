Γιάννης Μπέζος: «Η βλακεία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση – Το θέμα είναι να μη μας χαρακτηρίζει»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε σήμερα (30/1/2026) στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, όπου ο ηθοποιός μίλησε για διάφορα θέματα και συγκεκριμένα για τους λόγους που έκαναν τους νέους να απομακρυνθούν από την τηλεόραση, την βλακεία που είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη Φιλιππίδη.

«Οι νέοι δεν έφυγαν από την τηλεόραση επειδή είπαν ότι δε θα ξαναδούν τηλεόραση, κάτι δε τους γοητεύει σε αυτή, δε συνδέονται. Δε μπορείς να συντηρείς ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και για το θέατρο λένε ότι οι νέοι δεν πάνε στο θέατρο. Ποιός το είπε αυτό; Πάνε, αλλά δεν πάνε παντού και κάνουν τις επιλογές τους και πολύ καλά κάνουν» είπε αρχικά ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος.

«Εγώ δίνω χώρο στους νέους, δίνω χώρο σε αυτούς που πιστεύω ότι αξίζουν και ότι έχουν κάτι πραγματικά να πούνε πάνω στη σκηνή. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εμμονικός ότι θα είμαστε μόνο με τους νέους ή μόνο με τους μεγάλους…» ανέφερε.

Σχετικά με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε: «Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί, όπως και τα υπόλοιπα, τους οποίους τους ξέρω. Κι αυτοί να μην ήταν, θα ήταν άλλοι τους οποίους αξίζει να είναι στη σκηνή…».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει χάσει λεφτά από αυτή τη δουλειά, αλλά δεν το μετάνιωσε ποτέ. «Έχω χάσει λεφτά από παραγωγές αλλά δε το έχω μετανιώσει καθόλου… Με απασχολούσε πάντα το πώς θα γίνει η δουλειά με μια αρχοντιά και όχι με μιζέρια» είπε.

Για το θέμα των αμβλώσεων που έχει έρθει και πάλι στην επιφάνεια, ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Αυτά είναι πισωγυρίσματα. Θα έλεγα κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε λες και είμαστε στο καφενείο της γειτονιάς μας. Να πάμε στη μεγάλη λεωφόρο γιατί αλλιώς θα μας προσπεράσουν όλοι».

Τέλος, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Αντιμετωπίζεις τη βλακεία με χιούμορ ή λέγοντας “περαστικά”, και δεν είναι κάτι που θα φύγει. είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και θα εξακολουθήσει να είναι. Το θέμα είναι να μη μας χαρακτηρίζει».