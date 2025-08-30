Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Οι εκδοτικοί οίκοι φοβούνται να εκδώσουν το βιβλίο μου»

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την έκδοση του νέου του βιβλίου και παραδέχεται ότι όσοι εκδοτικοί έχει απευθυνθεί φοβούνται να προχωρήσουν τη συνεργασία μαζί του.

Όπως εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime Σαββατοκύριακο και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου στο νέο του συγγραφικό εγχείρημα έχει αναφέρει κάποια ονόματα τα οποία συνδέει με πράξεις παράνομες και μη. Μάλιστα, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου τόνισε ότι δε φοβάται να εκδώσει το εν λόγω βιβλίο διότι ό,τι αναφέρει σε αυτό έχει γραφτεί ύστερα από έρευνα.

«Θέλω να βγάλω ένα βιβλίο και έχω και τα ονόματα από διάφορες περιπτώσεις. Και μου λένε στους εκδοτικούς οίκους που το πήγα “μας αρέσει το βιβλίο αλλά δεν μπορούμε να το βγάλουμε, γιατί λες ονόματα μέσα ή γράφεις αρχικά. Πρέπει να τα αφαιρέσεις αυτά”. Και τους απαντάω “όχι, έτσι θέλω να βγει, θα το βγάλω εγώ. 100-200 βιβλία να τα μοιράζω”. Αλλά για να κυκλοφορήσει, επειδή το έχω τελειώσει, οι εκδοτικοί οίκοι φοβούνται. Μου λένε “ρωτάμε τους νομικούς μα συμβούλους και μας λένε ότι θα μας ταράξουν στις μηνύσεις”. Λέω “εγώ τι έχω να φοβηθώ;”. Δεν λέω ό,τι θέλω, τα έχω πάρει από τις εφημερίδες, τα έχω ψάξει στο ίντερνετ, είναι τεκμηριωμένα όλα αυτά», αποκάλυψε αρχικά.

Το βιβλίο θα έχει τίτλο “Το προσωπικό μου παραλήρημα”. Σε αυτό γράφω για την ερωτική επαφή, για τις πρέζες, για τους παπάδες, για τους εξοπλισμούς. […] Έχω κάνει έρευνα. Αυτό λέω και μέσα στο βιβλίο. Ας μου κάνουν μηνύσεις, θα τους τα φέρω κι εγώ στα μούτρα και εκεί θα είμαι και πιο απροκάλυπτος πια. Δεν θέλω να ανέχομαι το να μην μπορώ να πω κάτι, να “αυτολοβοτομούμαι”, γιατί;», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Νομίζω ότι με τιμάει κιόλας αυτό. Γιατί να φοβάμαι; Τι να φοβηθώ; Λέω ό,τι κυκλοφορεί. Άμα ανοίξουν τις εφημερίδες γράφουν από προστασία μέχρι ξεπούλημα όπλων. Διάφορα. Εγώ θέλω να εκφραστώ. Έχω βγάλει 4-5 βιβλία, που το καθένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Τώρα έχω γράψει αυτό. Ενδεικτικά να σας πω ότι γράφω κι ένα άλλο βιβλίο με θέμα τα μοιρολόγια στην ελληνική παράδοση», πρόσθεσε ακόμα ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.