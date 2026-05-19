Μάγδα Τσαγγάνη: Έχω βγει από το νοσοκομείο, εδώ και δυο μέρες περπατάω στο σπίτι χωρίς βοήθεια

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας πέρασε η Μάγδα Τσαγγάνη, καθώς ύστερα από ένα ατύχημα έσπασε το ισχίο της και εγχειρίστηκε. Πλέον, όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός, έχει βγει από το νοσοκομείο και βρίσκεται στο σπίτι της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη (19.05.2026), η Μάγδα Τσαγγάνη αναφέρθηκε και σε μία δίκη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και αφορούσε τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της επί της οδού Αχαρνών το 2022.

«Με την υγεία που πάω καλύτερα ευτυχώς. Πιστεύω στο μέλλον να προσέχω περισσότερο. Έχω βγει από το νοσοκομείο, είμαι στο σπίτι μου και είναι τώρα δυο μέρες που περπατάω στο σπίτι χωρίς βοήθεια, αλλά θα πρέπει να περάσει περίπου ένας μήνας ακόμα για να μπορέσω να βγω έξω. Στο νοσοκομείο έμεινα περίπου 20 μέρες», δήλωσε για την περιπέτεια που πέρασε.

Επίσης η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για την πυρκαγιά προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη φιαλών αερίου στο ισόγειο της πολυκατοικίας της, η οποία επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους και κατέστρεψε και τα 19 διαμερίσματα.

«Στη δίκη δε θα πάω. Έχω ενημερώσει και τους δικηγόρους μου ότι δε γίνεται να πάω. Δυστυχώς. Πληγή μεγάλη… Έμενα σε αυτό το σπίτι από το 1961 που το αγόρασε ο μπαμπάς μου. Ένα ωραίο σπίτι, 80 τετραγωνικά, όλα μου τα υπάρχοντα από τη μαμά μου και τη γιαγιά μου και ξαφνικά από ανεγκέφαλους να χάνω το σπίτι μου; Σήμερα έχω νοικιάσει ένα σπίτι εδώ στη γειτονιά και μένω…Δε ξέρω τι να περιμένω από το δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μάγδα Τσαγγάνη.