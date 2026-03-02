Lifestyle

Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το τελευταίο «αντίο» στον αδελφό του

Το δυσάρεστο γεγονός έκανε γνωστό στον κόσμο μέσα από μία ανάρτηση του στο Facebook
Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου NDPPHOTO
Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε στενό οικογενειακό κύκλο είπαν σήμερα (02.03.2026) συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής στον σκηνοθέτη, Κώστα Νταλιάνη στο Α’ Νεκροταφείο. Ανάμεσα τους και ο αδερφός του Γιάννης Νταλιάνης και η πρώην σύζυγός του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου 2026, με το δυσάρεστο γεγονός να γίνεται γνωστό μέσα από ανάρτηση του αδελφού του, ηθοποιού, Γιάννη Νταλιάνη.

Ο Γιάννης Νταλιάνης εμφανίστηκε στην πολιτική κηδεία του αδελφού του, συνοδευόμενος από τις δύο κόρες του, τη 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και η ηθοποιός, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

ndp
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
ndp
Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του
ndp
Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου
ndp
Περικλής Λιανός-Δημήτρης Φραγκιόγλου-Ρήγας Αξελός-Στέλιος Γούτης
ndp
Ο Δημήτρης Καταλειφός
ndp
Η Μαίρη Βιδάλη
ndp
Γιάννης Μποσταντζόγλου
ndp
Ο Γιάννης Ζουγανέλης
ndp
Σπύρος Μπιμπίλας-Γιάννης Μποσταντζόγλου

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στον Βόλο. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
76
68
39
37
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Χάρισον Φορντ: Η κατάθεση ψυχής του βραβευμένου ηθοποιού στα Actor Awards – «Τίποτα δεν έγινε μόνο του»
«Αγωνίστηκα για περίπου 15 χρόνια, εναλλάσσοντας την υποκριτική με το επάγγελμα του μαραγκού, μέχρι να εξασφαλίσω τελικά ένα ρόλο σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία»
Χάρισον Φορντ
Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη δική μας κατάντια» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι
«Πολύ λυπάμαι για την νοοτροπία που βασιλεύει στην χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση
Εριέττα Κούρκουλου Λάτση 105
Newsit logo
Newsit logo