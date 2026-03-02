Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το τελευταίο «αντίο» στον αδελφό του

Σε στενό οικογενειακό κύκλο είπαν σήμερα (02.03.2026) συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής στον σκηνοθέτη, Κώστα Νταλιάνη στο Α’ Νεκροταφείο. Ανάμεσα τους και ο αδερφός του Γιάννης Νταλιάνης και η πρώην σύζυγός του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου 2026, με το δυσάρεστο γεγονός να γίνεται γνωστό μέσα από ανάρτηση του αδελφού του, ηθοποιού, Γιάννη Νταλιάνη.

Ο Γιάννης Νταλιάνης εμφανίστηκε στην πολιτική κηδεία του αδελφού του, συνοδευόμενος από τις δύο κόρες του, τη 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και η ηθοποιός, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στον Βόλο. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί».