Τζένη Κατσίγιαννη: «Το πιο περίεργο που μου ‘χει συμβεί πάνω στην πίστα είναι να “φάω” τσόκαρο σε ένα πανηγύρι»

Για τα απρόσμενα σκηνικά που έχει κληθεί να διαχειριστεί την ώρα των εμφανίσεων της αλλά και για τον συνδυασμό της προσωπικής με την επαγγελματική της ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τζένη Κατσίγιαννη.

Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τη Χριστιάνα Κοχλατζή στον Alpha. Τα όσα είπε η Τζένη Κατσίγιαννη προβλήθηκαν την Παρασκευή (01.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πιο περίεργο που μου ‘χει συμβεί πάνω στην πίστα είναι να “φάω” τσόκαρο σε ένα πανηγύρι. Αυτά τα ξύλινα, τα παλιά, που είχαν πάνω και την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός στο πανηγύρι, χορεύει και κάνει ένα έτσι με το πόδι… φεύγει το τσόκαρο και μου ‘ρχεται στον λαιμό! Του το έδωσα μετά», περιέγραψε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Μου έχει τύχει και κάποιος να μου κάνει “κεφαλοκλείδωμα” την ώρα του προγράμματος. Μάλιστα, είχε έρθει και πολύ κοντά μου κάποτε ένας κύριος, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα εγώ και του έδειξα με άγριο τρόπο ότι “φίλε μου, σταμάτα λίγο γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας”», πρόσθεσε.

«Ωραία η δουλειά μου, μια χαρά, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε αλλά πάνω απ’ όλα βάζω τα παιδιά μου. Δηλαδή εκεί που θα μου πει κάποιος “εκείνη την ημέρα πρέπει να κάνουμε αυτό”, αν τύχει και έχει γιορτή ή μια δραστηριότητα ο γιος μου ή η κόρη μου, θα πω πως θα το κάνουμε πιο μετά», συμπλήρωσε, επίσης, η Τζένη Κατσίγιαννη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.