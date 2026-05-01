Νίκος Αποστολόπουλος: «Με τον πατέρα μου είχα δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Αποστολόπουλος και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι είχε δύσκολες σχέσεις με τον πατέρα του.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (01.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα είπε όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα, εξηγώντας ότι η μεγάλη του επιθυμία ήταν να φύγει από την επαρχία.

«Με τον πατέρα μου είχα πάντα πολύ δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω. Ότι ήμουν ένα παιδί μικρό, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ήμουν, 7 χρονών. Ήταν επιβλητικός ο πατέρας μου, ήταν πολύ έξυπνος, πολύ δραστήριος, πολύ έμπορος. Πέτυχε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα. Έκανε την οικογένειά του, έφτιαξε μαγαζιά, έκανε σπίτια, μας σπούδασε. Μια μέρα του είπα κάτι πάρα πολύ σκληρό. Του λέω “δεν πρόκειται να ακούσω αυτά που λες, γιατί εγώ δεν σε διάλεξα για πατέρα. Δεν είχα δικό μου πατέρα… Εκείνον που θα ‘χω για πατέρα θα τον διαλέξω”. Πολύ σκληρό για ένα παιδί να πει στον πατέρα του. Το κεφάλι μου ήταν διεστραμμένο», εξομολογήθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος.

«Ο πατέρα μου τα ‘χε χάσει, έμενε “μάρμαρο”. Έμενε, θύμωνε, αλλά και πάλι ήταν πολύ καλός πατέρας. Δηλαδή ξέρεις, να δώσει στα παιδιά του τα πάντα, αλλά δεν καταλαβαινόμαστε. Αυτό συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας», πρόσθεσε για τη σχέση του με τον πατέρα του.

Στη συνέχεια ο Νίκος Αποστολόπουλος ανέφερε ότι από ένα σημείο και ύστερα ο πατέρας του καταλάβαινε τις ανάγκες του και τον βοήθησε να πάει στο Παρίσι.

«Δεν είχαμε και πολλά να πούμε εγώ με τον πατέρα μου. Και γυρίζει ξαφνικά και του λέει η μητέρα μου “δεν πρέπει να πάρεις σύνταξη;”. Άσχετο. Και γυρίζει και της λέει “Δεν μπορώ να πάρω τώρα σύνταξη”, λέει, “πρέπει το παιδί να φύγει για το Παρίσι”. Έλεγε κάτι τέτοια τρελά ας πούμε… Το οποίο λες ήταν και του το ‘λεγε κάποιος. Με καταλάβαινε και με στήριζε. Και έφυγα για το Παρίσι», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Αποστολόπουλος εξήγησε τον λόγο που ήθελε να φύγει από την Πάτρα και δεν επιθυμούσε να γίνει διευθυντής τραπέζης.

«Ήθελα να φύγω από την Πάτρα. Ήταν το μεγαλύτερο όνειρό μου, δεν άντεχα την επαρχία. Ενώ περνούσα πολύ ωραία, με περιόριζε ότι ήταν συγκεκριμένα τα βήματα. Τι θα μπορούσα να κάνω στην Πάτρα; Επειδή ήμουν και πρώτος μαθητής, ο πατέρας μου είχε κανονίσει ότι αυτός που ήταν πρώτος μαθητής έμπαινε στην τράπεζα, την Εμπορική για να κάνει καριέρα, για να γίνει διευθυντής. Φαντάζεσαι εμένα διευθυντή της Εμπορικής Τράπεζας; Αυτοκτονία. Έπρεπε να μπω στη Νομική, έπρεπε να φύγω», είπε αρχικά.

«Σαν παιδάκι ήμουν ένας “διάβολος”. Δηλαδή ήμουν αυτό που είμαι πάντα. Ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πραότητα, μία έτσι ήσυχη, αλλά πρέπει να κάνω τις μεγαλύτερες σκανδαλιές του κόσμου. Γι’ αυτό ήμουν καλός μαθητής, γιατί έπρεπε να μην έχουν να μου πούνε κάτι, ότι ήμουν αδιάβαστος ή δεν διάβαζα. Έπρεπε να πατάω κάπου. Ήθελα να τους αποστομώνω, κατάλαβες; Τους περιμένω στη γωνία. Το μεγάλο μου θέμα εμένα είναι να σε περιμένω στη γωνία. Το μυαλό μου θα φτιάξει τέτοιες ιστορίες, μέχρι να σε κυκλώσω. Κατάλαβες;», δήλωσε ακόμα ο γνωστός σχεδιαστής.

«Ο μπαμπάς μου ήταν σελοποιός. Έφτιαχνε σέλες για τα άλογα. Και μάλιστα υπήρχαν και στο μουσείο της Πάτρας, που αφορά την τέχνη αυτή», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Έφυγα για να σπουδάσω Νομική, αλλά εγώ ήθελα πολλά πράγματα από μικρό παιδί. Δηλαδή, διάβαζα σαν τρελός πάντα. Πέρα από το σχολείο, διάβαζα μυθιστορήματα, βιβλία, έχω καταβροχθίσει όλα τα βιβλία, αφού τώρα προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά. Τα βλέπω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό ο σκληρός μου “δίσκος” εμένα έχει καταστραφεί. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να ανοίξω βιβλίο αυτή τη στιγμή», κατέληξε ο Νίκος Αποστολόπουλος.