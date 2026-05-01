Ian Somerhalder: Η αποκάλυψη για τα υπέρογκα χρέη μετά το «The Vampire Diaries» – «Πουλήσαμε σπίτια, πίνακες, τα πάντα»

Ο ηθοποιός Ian Somerhalder, γνωστός ως Damon από τη δημοφιλή σειρά «The Vampire Diaries», αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με χρέη που ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε δημοφιλής ηθοποιός και τηλεοπτικός «βρικόλακας» ανέφερε, σε συνέντευξή του στο E! News, ότι μετά την αποχώρησή του από την υποκριτική έδωσε μία μεγάλη μάχη με τερσάτια χρέη εκατομμυρίων.

Όπως εξήγησε, η «οικονομική αναστάτωση» αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν να εγκαταλείψει την ιδιαίτερα επικερδή τηλεοπτική του καριέρα. Ο Somerhalder έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τον ρόλο του Boone Carlyle στη σειρά Lost, ενώ στη συνέχεια σημείωσε τεράστια επιτυχία ως Damon Salvatore στο The Vampire Diaries, όπου πρωταγωνίστησε και στις οκτώ σεζόν.

«Αποσύρθηκα από την υποκριτική πριν από επτά χρόνια», δήλωσε πρόσφατα στο E! News, ενώ βρισκόταν στο Beverage Forum στο Manhattan Beach.

«Άφησα μια εξαιρετικά επικερδή καριέρα στην τηλεόραση, μετά από οικονομική αναστάτωση που προκλήθηκε επειδή δημιούργησα μια επιχείρηση χωρίς να τη στήσω σωστά. Και λόγω απάτης, η σύζυγός μου κι εγώ βρεθήκαμε με χρέη οκταψήφιου ύψους. Ένα τέτοιο ποσό είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Όμως η Nikki [Reed] κι εγώ τα καταφέραμε. Εκείνη ουσιαστικά διαπραγματεύτηκε για να βγούμε από αυτή τη συμφωνία, αλλά αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε σπίτια, πίνακες, αυτοκίνητα, ρολόγια – τα πάντα».

Ο Ian Somerhalder αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά την ακύρωση της σειράς του στο Netflix «V Wars» το 2020. Αργότερα δήλωσε στο περιοδικό People ότι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην υποκριτική είναι μάλλον απίθανο, καθώς η καριέρα του στο Χόλιγουντ «ανήκει πλέον στο παρελθόν».