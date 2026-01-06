Γιάννης Σμαραγδής: «Χρωστάμε περίπου 800.000 ευρώ για την ταινία “Καποδίστριας”»

Για την ταινία «Καποδίστριας», τα εισιτήρια που έχουν κοπεί και τις εισπράξεις μίλησε ο γνωστός σκηνοθέτης και δημιουργός της, Γιάννης Σμαραγδής.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα εισιτήρια, αν μπορούσα να την έβλεπαν δωρεάν, θα το έκανα. Με ξάφνιασε που έχουν κοπεί σε δύο εβδομάδες 480.000 εισιτήρια, είναι υπερβολικό νούμερο», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας» σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το πρωινό» το πρωί της Τρίτης (06.01.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε στη συνέχεια: «Υπήρχαν πολλοί δωρητές που δεν ήθελαν να πουν το όνομά τους και βεβαίως η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Όλοι αυτοί βοήθησαν την ταινία σαν εθνικό χρέος, να είναι καλά. Χρωστάμε για την ταινία περίπου 800.000 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί το χρέος.

Δεν έκανα ποτέ τις ταινίες για να πάρω χρήματα, σε καμία ταινία δεν έχω πάρει χρήματα. Στα 5 εκατομμύρια, περίπου το 1 εκατομμύριο είναι η αμοιβή μου. Εάν είχα πάρει αυτό το ποσό, που ήταν η αμοιβή για την ταινία «Καποδίστριας», η ταινία αυτή θα ήταν άλλη».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Σμαραγδής ανέφερε: «Δεν παίρνω χρήματα από τις ταινίες μου, δόξα τω Θεώ έχω τη σύνταξή μου. Δεν έχω προσδοκίες για την ταινία. Τα νούμερα, οι κατατάξεις και η κρίση των ειδικών, δεν με ενδιαφέρουν».