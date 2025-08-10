Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω»

Στην προσωπική του ζωή και στον ρόλο που παίζει διαχρονικά το κεφάλαιο του έρωτα σ’ αυτήν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στάνκογλου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Χρύσα Κακιώρη.

Στην συνέντευξη του, ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην συντροφικότητα στο τι του λείπει από το κομμάτι του έρωτα.

Είσαι ανοιχτός στις χαρές της συντροφικότητας;

Η συντροφικότητα και βέβαια με αφορά, αρκεί να είναι πραγματική, αληθινή και να είσαι έτοιμος να το κάνεις.

Γενικά, έχω καλούς φίλους, περνάω ωραία. Μια χαρά όλα.

Στο κομμάτι του έρωτα, ας πούμε, σου λείπει;

Ξέρεις, ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Στη ζωή μου έχω ερωτευτεί δυο – τρεις φορές και μάλιστα βαθιά. Γι’ αυτό, μεγαλώνοντας, κρατάω πια μικρό καλάθι.

Ο έρωτας αλλάζει μορφή με τον καιρό;

Κοίτα, αν είναι να έρθει, θα έρθει, θα σε χτυπήσει κατακέφαλα και… τότε θα το καταλάβεις. Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω.