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Γιάννης Χαρούλης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, καλό παράδεισο, κρίμα»

«Να 'σαι καλά μωρέ Γιώργη, καλό παράδεισο», ανέφερε συγκινημένος ο Γιάννης Χαρούλης κατά τη διάρκεια συναυλίας του
Γιάννης Χαρούλης
Γιάννης Χαρούλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Κατά τη διάρκεια της μεγάλης του συναυλίας στο Θέατρο Λυκαβηττού, το βράδυ της Τρίτης (15-09-2026), ο Γιάννης Χαρούλης σταμάτησε τη ροή του προγράμματος για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνης που θαύμαζε και εκτιμούσε. Ένα άνθρωπος με «παιδική ψυχή», όπως είπε ο ταλαντούχος μουσικός, «ελεύθερος» μέχρι το αναπάντεχο τέλος της ζωής του.

«Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας το πόσο ιδιαίτερος καλλιτέχνης και άνθρωπος ήταν. Ο Χαρούλης αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε πάντα στον κόσμο του: «Σας ευχαριστώ και δεν το έχω δεδομένο». Με αφορμή αυτό, ο Χαρούλης πρόσθεσε πως «τίποτα δεν είναι δεδομένο» και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που του άφησε ο συνάδελφός του στο «φευγιό» του.

Κλείνοντας, είπε συγκινημένος: «Να ‘σαι καλά μωρέ Γιώργη… Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα», με τον κόσμο να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Παρά το γεγονός ότι δεν μοιράστηκαν ποτέ την ίδια σκηνή, υπήρχε βαθύς αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσά τους για δύο κυρίους λόγους: η κοινή καταγωγή τους από την Κρήτη και η αυθεντικότητα της τέχνης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστό ότι αγαπούσε και εκτιμούσε όλα τα είδη της καλής μουσικής.

Μετά τον θάνατό του, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ιστορίες για την κρυφή φιλανθρωπική του δράση. Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης βοηθούσε ανώνυμα εκατοντάδες οικογένειες και ανθρώπους που είχαν ανάγκη, χωρίς ποτέ να επιδιώξει τη διαφήμιση ή τα φώτα της δημοσιότητας.

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