Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός» – Το νέο συγκινητικό μήνυμα

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μία μοναδική σχέση και μάλιστα είχαν επιλέξει να γίνουν και συγγενείς, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής είχε παντρέψει την ηθοποιό με τον πρώην σύζυγό της. Εκείνος, λοιπόν, ήταν κουμπάρος στον γάμο της με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που έδωσε το «παρών» στην λαϊκή αγρυπνία στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε μία νέα σπαρακτική ανάρτηση για εκείνον. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δημοσίευσε την Τρίτη (15.09.2026) μία φωτογραφία του αξέχαστου καλλιτέχνη, ζητώντας «σιωπή» και «σεβασμό».

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«Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…», έγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Εν τω μεταξύ, πριν από μερικές ώρες η Αφροδίτη Μάνου έκανε μία προκλητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι δεν τον γνώριζε και ούτε ήξερε τη δουλειά του.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το ”λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», είχε γράψει στα social media, προκαλώντας κύμα οργής και αντιδράσεων.

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Μάλιστα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας θέλησε να απαντήσει στην Αφροδίτη Μάνου, κάνοντας μία ανάρτηση στο Facebook.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ορφέας Περίδης έγραψε ένα ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.